李正皓挺郭台銘「0到6歲國家養」：他看到的是後期回收效益

▲郭台銘。（資料照／記者李毓康攝）



政治中心／綜合報導

國民黨總統初選參選人郭台銘日前在政見會上提出「0到6歲國家養」的想法，遭質疑開空頭支票。對此，國民黨草協聯盟發起人李正皓1日也發文相挺郭台銘，他表示，為什麼有這麼多的人急著否定0到6歲幼童由國家養是不可行的政策？講白了，就是「貧窮限制了他們的想像力」。

郭台銘29日在國民黨總統初選第二場政見會上拋出「0到6歲國家養」的想法，持續受到熱議，其中，前新北市長朱立倫認為，台灣稅率與歐洲稅率差3倍多，不想繳這麼高的稅又要交給國家養，事實上不可能；台北市議員簡舒培也指出，以一年18萬的新生兒來算，大約要花2兆，「中央政府總預算才1兆，郭台銘這錢到底哪裡來？」

對此，李正皓於臉書表示，為什麼有這麼多的人急著否定0到6歲幼童由國家養是不可行的政策？講白了，就是「貧窮限制了他們的想像力」，因為反對者看到的是「初期投入成本」，郭台銘看到的是「後期回收效益」，這正是世界超一流企業家與普通人在眼界上最大的差異。

對於0到6歲幼童由國家養的「初期投入成本」，李正皓指出，以黃國昌最嚴格的標準來計算，平均一個幼童每年要花20萬，一年國家需要2800多億元的預算；至於「後期回收效益」，以單一新生兒每年2萬元計算，0到6歲期間國家總共需投入120萬的成本，但當新生兒成年工作後，就會開始「繳稅」還給國家。

李正皓強調，光計算「繳稅」這件事就是划算的，更遑論如果這群新生兒之中出了一個王建民、戴資穎、李安、張忠謀這樣的台灣之光，「怎樣說大賺特賺的都是台灣不是嗎？」

李正皓還說，此政策一旦推動，「台灣少子化的『國安危機』自然迎刃而解」，若我們認為一年花3千多億國防預算來保衛台灣是值得的，那一年花2千多億徹底解決少子化的國安危機怎麼會是不划算的呢？況且當實際政策推動後必然有排富條款等限制，實際投入經費只會少不會多。

李正皓批評，想想那些聲稱0到6歲幼童由國家養不可能達成的人的說詞與態度，不就是標準的「窮人思維」？更可怕的是，這群人大多數是有權力決定台灣未來走向的一群人，這狀況難道不讓人毛骨悚然嗎？

▲李正皓發文支持郭台銘的政見。（圖／翻攝自李正皓臉書）