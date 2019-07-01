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口蹄疫抗戰23年符合申請！陳吉仲：現在流汗也不要將來流淚

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▲▼口蹄疫1年內0疫情！動保處加強採血監測　豬肉有望外銷。（圖／新北市動保處提供）

▲口蹄疫將，豬肉有望外銷。（圖／新北市動保處提供）

記者崔至雲／台北報導

23年前台灣爆發口蹄疫疫情，造成台灣整體經濟損失慘重，更喪失豬肉外銷市場。農委會主委陳吉仲30日指出，2018年7月1日，我們做了口蹄疫拔針的決定，如今剛好滿1年，我們取得向世界動物衛生組織（OIE）申請成為不施打疫苗口蹄疫非疫區的資格，等到明年5月OIE大會正式決議，台灣就能成為100%的非疫區。

陳吉仲表示，口蹄疫影響台灣養豬產業23年，現在正站在翻轉產業命運的關鍵時刻，絕對不容許絲毫鬆懈，台灣已經完全清除了口蹄疫，非洲豬瘟也透過100%的邊境檢查及防疫措施，將病毒完全阻擋在境外；日前的「全國非洲豬瘟跨部會防災演習」，更是要確保台灣不論面對任何情況，都有能力立刻撲滅疫情，保護所有的台灣豬。

請繼續往下閱讀...

▲新北市肉品市場口蹄疫病毒試驗，哨兵豬安全過關。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲台灣在23年前爆發口蹄疫疫情，造成台灣整體經濟損失高達1700多億元，更喪失豬肉外銷市場。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

「任何防疫的工作，我們都會持續全力以赴；每一個防疫的細節，我們都會認真做到最好，寧可現在辛苦流汗，也不要將來後悔流淚」。陳吉仲再次呼籲，所有民眾應一起配合防疫措施，回國不要攜帶任何肉品、出國不要前往疫區牧場、發現可疑立即通報。防疫是全民運動，只要我們全國一心，不管是口蹄疫還是非洲豬瘟，在台灣都沒有發生的餘地。

回顧台灣口蹄疫防疫歷程，從民國86年3月爆發疫情後，撲殺數百萬頭豬，產業瞬間崩盤。同年5月開始施打疫苗防疫，直到92年5月，防疫有了新進展，台灣獲認定成為「施打疫苗的口蹄疫非疫國」。

▲台南市動保處，輔導養畜戶口蹄疫疫苗注射。（圖／記者林悅翻攝）

▲陳吉仲表示，台灣已經完全清除了口蹄疫，非洲豬瘟也透過100%的邊境檢查及防疫措施，將病毒完全阻擋在境外。（圖／記者林悅翻攝）

而台灣為了成為「不打疫苗的非疫區」，曾在98年停止施打疫苗，但是同年卻發生7起口蹄疫案例，未能符合OIE的規定，拔針宣告失敗。事後，台灣在102年發生最後1例豬隻口蹄疫案例後，都不再有案例，在106年5月再次由OIE認定台灣為「施打疫苗的口蹄疫非疫區」。拔針作業到今年6月底屆滿1年，可望零案例，農委將再次提送OIE申請及繳交問卷，希望能通過審查，能在明年5月OIE年會上獲得宣布，公布台灣成為不打疫苗的非疫區。

防檢局副局長杜文珍也說，在各單位的努力下，確認台灣自然環境沒有口蹄疫病毒活動，去年7月1日起展開不打疫苗作業，按照OIE的規定，口蹄疫拔針之後，必須一整年沒有案例發生，才能從疫區除名，農委會監測迄今，台灣都沒有口蹄疫案例，因此達到OIE要求，希望能盡速達到非口蹄疫疫區，但未來台灣還是要繼續維持非疫區，以往的監測也會繼續走，一切的監測作業也照舊。

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