口蹄疫拔針、漁業黃牌解除　陳吉仲心得只有1個：施政要從專業考量

▲陳吉仲強調，政策是「政治」決定，對產業絕對不利。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

農委會今（1日）舉行台灣口蹄疫回顧及撲滅策略與成果記者會。農委會主委陳吉仲會中針對畜牧業未來發展，提出口蹄疫拔針的同時也在做非洲豬瘟防疫，和原是環保署負責的畜牧業排泄物，也將改由農委會負責。陳吉仲強調，如果政策是「政治」決定，對產業絕對不利，希望大家從「專業」的角度去關注。

陳吉仲說，當年口蹄疫造成原本豬隻有1100萬頭，減到現在只剩550萬頭，2萬9千多養豬戶，到目前約7200家，自己家裡就是被減少的其中一家。陳吉仲說，去年7月決定拔針前，考量若以「政治」角度思考，繼續施打疫苗風險最低，但後來從專業數字去看決定要拔，也才有今天結果。

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陳吉仲表示，從這次拔針成功和上週宣布歐盟解除台灣遠洋漁業黃牌，只有一個心得，就是所有施政都要從專業去考量，這背後跟農民、產業及學術界等溝通多少才敢做這樣的決定，如果政策是政治決定，對產業絕對不力，反而是從專業角度才有辦法往前邁進，也希望大家去關注這樣的議題。

▲農委會舉行台灣口蹄疫回顧及撲滅策略與成果記者會。（圖／記者許展溢攝）

陳吉仲指出，口蹄疫拔針同時也在做非洲豬瘟防疫，有人擔心非洲豬瘟會進來，但如果去檢視每個國家防疫狀況， 台灣在國際上是被肯定的，不只跨部會做到邊境防疫滴水不漏，在境內也全部提高生物防治，且今天不是拔針成功就結束，後續還會繼續做非洲豬瘟跟口蹄疫同步所有防疫。

陳吉仲認為，尤其口蹄疫傳染方式跟途徑比非洲豬瘟容易，確保台灣拿到口蹄疫非疫區資格前，現在拔針後，反而是工作的開始，也就是未來運豬車將全部裝設GPS外，海巡署也會把每一搜進來的漁船肉製品封存。

原本畜牧業排泄物由環保署負責，陳吉仲今天提到，將和環署討論，畜牧業以後的排泄物由農委會負責，這樣才有辦法解決畜牧業最大的環保問題。除此，所有畜牧業發展希望朝專區發展，因為以台灣人口跟都市的成長來看，不太容易在各地設畜牧場，唯有透過專區才是發展的方向。

至於未來養豬外銷狀況是否能回到口蹄疫爆發前的產值？陳吉仲表示，未來養豬產業短期政策目標是可以100%自給，因為目前還有10%是進口。長期目標才是恢復出口，但恢復出口前， 所有畜牧產排泄物要有辦法處理，如循環再利用等，只要這部分做到，就會全力執行出口。

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