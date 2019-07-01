台灣豬走出23年口蹄疫悲痛　農委會宣布拔針成功滿1年

▲口蹄疫23年前爆發，導致相關產業損失1700億元。（圖／資料照）

記者許展溢／台北報導

23年前台灣爆發口蹄疫疫情，導致相關產業經濟損失達1700億多元，更喪失豬肉外銷市場。農委會今（1日）正式宣布口蹄疫拔針已滿1年，將向世界動物衛生組織（OIE）申請成為口蹄疫不施打疫苗非疫區。

今天農委會舉行台灣口蹄疫回顧及撲滅策略與成果記者會，農委會副主委黃金城說明，口蹄疫爆發前台灣養豬戶數25357場，產值達886億元，占農業產值20%以上，年外銷日本500至600億元。疫情發生多年來撲殺與注射疫苗同時進行，2017年5月經OIE認定為施打疫苗口蹄疫非疫區，2018年7月起停止施打口蹄疫疫苗。

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▲農委會宣布口蹄疫拔針已滿1年。（圖／記者許展溢攝）

黃金城表示，過去曾拔針沒成功，主要就是環境監測做的不夠徹底，若台灣成非疫區後，預計減少每年約3億元疫苗費用及人力，不僅提升我國動物衛生水準，也將增加與貿易國協商空間，更促進畜產品國際競爭力、減少進口畜產品衝擊。

▲黃金城說，雖然已拔針，但接下來仍將繼續把關。（圖／記者許展溢攝）

黃金城強調，目前台灣、澎湖及馬祖豬隻體內已無保護性抗體，NSP監測證實環境中已無口蹄疫病毒活動，口蹄疫危害台灣23年，去年7月1日拔針已屆一週年，國內已無檢出口蹄疫病毒，台、澎、馬將依期程通報OIE成為口蹄疫不施打疫苗非疫區。可望明年5月OIE宣布後，成功達成23年來撲滅口蹄疫的重要里程碑。

不過，黃金城也說，雖然已拔針，但接下來仍將繼續把關，至少要到明年OIE宣布後才會調整監控系統。最後黃金城認為，拔針成功有4大因素，包括政府對政策堅持、產業界配合、科技的有效應用和專家的狀況精準判斷。

▲陳吉仲特別代表獻花給施泰華的夫人簡雪峰。（圖／記者許展溢攝）

台、澎、馬將依期程通報OIE成為口蹄疫不施打疫苗非疫區，至於金門部分？農委會主委陳吉仲說，金門屬於施打疫苗非疫區，要拔針會同步跟OIE申請，當初其實分兩階段，主要是金門有牛隻口蹄疫，在程序上必須依區域概念來申請，但主要畜牧業都在本島，這對國內畜牧業是正面的。

另外，防檢局前副局長施泰華，在去年非洲豬瘟防疫期間過世，台灣痛失防疫大將，今天會中也特別安排追思緬懷，防檢局長馮海東說，施泰華通過國家考試，成為國內首席獸醫官，任內致力於口蹄疫、禽流感、狂犬病、非洲豬瘟等重大疫情防疫，施泰華也是OIE的常任代表，推動台灣成為口蹄疫不施打疫苗非疫區更是功不可沒。

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