快訊／農委會宣布歐盟解除台灣遠洋漁業黃牌　3年努力有成果

▲金昌6號（示意圖／漁業署提供）

記者許展溢／台北報導

台灣自104年10月1日遭歐盟列入打擊非法、未報告及不受規範（Illegal, Unreported and Unregulated，IUU）漁業不合作國家警告（黃牌）名單後，台歐盟歷經3年多的諮商，農委會今（27日）宣布，終獲歐盟執委會決議，我國自歐盟打擊IUU漁業黃牌名單移除。

農委會今天晚上舉行記者會宣布，漁業黃牌從歐盟解除。會中先是播放影片指出，台灣有約1200多遠洋漁船，但曾經過一段低潮時期，就是遭歐盟列入打擊非法（IUU）漁業不合作國家警告（黃牌） ，後來啟動11項行動計畫，包括成立行政院跨部會打擊IUU漁業專案小組、通過漁業國家管控及檢查計畫（NPCI）、成立24小時全年運作的漁業監控中心、遠洋漁船全面裝設電子漁撈作業等。

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▲▼農委會前主委林聰賢、曹啟鴻特別出席記者會。（圖／翻攝農委會臉書）

漁業署署長黃鴻燕簡報說明，2015年到現在真正有3年9個月，時間非常漫長，但很感謝團隊協助，每年有30% 漁獲來自IUU，價值230億美元，嚴重衝擊各國國際漁業管理組織，更會對守法者造成不公平競爭。黃鴻燕表示，我國籍漁船作業水域遍及世界三大洋，近5年平均年產量約70餘萬公噸、產值約400億元，分別站漁業總生產量逾60%、總產值逾40%。遠洋水產品出口產值約280億元，佔海洋漁業水產品總出口產值約70%。

特別的是今天這場宣布記者會也邀請農委會前主委林聰賢、曹啟鴻到場。陳吉仲說，此過程這2位主委在任內都很支持，也幫了不少忙。

▲陳吉仲說，很感謝漁民及政府相關部門共同努力及合作。（圖／翻攝農委會臉書）

曹啟鴻說，漁業黃牌去除這是對台灣脫胎換骨的好機會，很感謝歐盟給了這樣的機會，雖然很多人說歐盟瞧不起台灣，但其實應該慶幸被鎖定，給台灣壓力，才能有今天這樣的成績。林聰賢表示，最困難的是當初要立法，要告訴大家必須面對這樣的問題過程，尤其去年就快解除了，一直跟漁民等單位說再忍一下，不過他也說，雖然解除之後還是要繼續打拼。

綠色和平強調，在高興脫離黃牌之後，還不能鬆懈，因為嚇阻效果有限，非法漁業行為到現在仍時有所聞，這也顯示目前的執法缺乏監督與預防能力。綠色和平海洋專案主任蔡佩芸建議，要補足現有的監督缺口，應普及電子觀察員自動監測系統，藉由系統詳實紀錄捕獲量和魚種，避免未如實回報漁獲的情況，在未來黃牌解除後，電子觀察員自動監測系統配搭24小時監控中心，在第一線和末端共同掌握漁船捕撈動態，同時顧及傳統觀察員的自身安全。