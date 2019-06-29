求借電話卻「拐機」　詐欺鴛鴦9條通連累3子女沒上學

▲隆姓男子與妻子「合作」詐騙手機、騙投資，隆男孩曾自稱「三星台灣總代理商」富二代對熟女騙財又騙色。（圖／資料照）

記者楊佩琪／台北報導

一名陳姓女子被控與丈夫在台北市的咖啡店內，假裝有急事需要打電話，向店內其他客人借手機，結果連人帶機落跑。夫妻倆專挑高檔三星手機，得手後變賣，日前台北地方法院將陳女判處有期徒刑3個月，得易科罰金，丈夫隆姓男子部分則另案審理中。其實夫妻倆也是身揹「9條通」的詐欺通緝犯，連累3名子女不僅沒上學，連疫苗都沒打。

根據了解，陳姓女子與丈夫隆姓男子「合作無間」四處詐騙手機、詐騙投資，身揹9條通緝案件。2人最常使用的手法，就是由陳女挑選客人較多的咖啡店進入消費，隆男則在咖啡店外附近隱蔽處等待。

陳女鎖定目標後，佯稱有急事要聯絡親友，但手機沒電，向目標客人借手機應急。有的客人好心借用，陳女便假裝一邊撥號、通話，一邊走到店門外，見好心客人沒注意，立刻連人帶機落跑，與隆男會合，將手機交給隆男，讓隆男負責變賣換現。

警方清查，2014年10月間，有2位民眾受害，遭騙走的都是三星Note3手機，將夫妻倆移送法辦，檢方依詐欺等罪起訴。不過夫妻倆早是惡名昭彰的詐欺鴛鴦，行騙地點從台北市到台中市都有，一共9件案子遭地檢署通緝，因大兒子屆齡卻未入學，也無接種疫苗，台北市社會局列管，並通報警方、區公所等單位，2018年底，夫妻倆在中壢落網，也才被發現，夫妻倆還有一對雙胞胎女兒，到了4歲也都還未進行疫苗接種等。

夫妻倆目前都已入監服刑，詐騙手機部分，法官認為，考量陳女已和其中1名被害人達成和解，且平日擔任倉儲出貨員的陳女，月收入僅有1萬元，還有3名子女要撫養，因此2共同詐欺取財罪各判處2個月有期徒刑，合併應執行期3個月，得易科罰金。隆男部分則另案審理中。

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