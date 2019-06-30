台灣豬的「關鍵時刻」！陳其邁：最快2020年從口蹄疫區除名





▲陳其邁強調，30日是台灣豬的關鍵時刻。（圖／翻攝自陳其邁臉書粉專）

政治中心／綜合報導

台灣在23年前爆發口蹄疫疫情，造成台灣整體經濟損失高達1700多億元，更喪失豬肉外銷市場。行政院副院長陳其邁30日強調，這一天是「台灣豬的關鍵時刻」，只要在30日這天沒有出現口蹄疫案例、沒有注射口蹄疫苗，且監測也沒有口蹄疫病毒感染與其他豬瘟案例，台灣就能符合世界動物衛生組織（OIE）非口蹄疫區的資格。

「就是今天！台灣豬的關鍵時刻！」陳其邁30日上午在臉書上表示，台灣豬在感染口蹄疫前，1996年的出口產值可達到600億台幣，是台灣畜牧業外銷的主力；然而因為口蹄疫，讓這位主力選手在傷兵名單待了23年，無法上場為台爭光。

陳其邁說，2018年7月口蹄疫疫苗拔針，為台灣豬再次外銷踏出重要一步，但下半年非洲豬瘟在亞洲各國肆虐，一度讓情勢非常緊張，深怕22年的努力將毀於一旦，所幸在相關部會同仁與全體台灣民眾的努力下，持續將非洲豬瘟擋在國門之外。

陳其邁強調，只要在今年6月30日前，沒有出現口蹄疫案例、沒有注射口蹄疫苗，且監測也沒有口蹄疫病毒感染與其他豬瘟案例，台灣就能符合世界動物衛生組織（OIE）非口蹄疫區的資格，屆時政府會提出申請，最快可在2020年除名，讓台灣豬可以再次出口。「防疫沒有假期，守護只有全力。我們絕對有信心！」