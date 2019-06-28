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搶好康！大潤發中壢店　展售桃園9處「修惜站」再生品

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▲桃園9處「修惜站」展售再生品。（圖／環保局提供）

▲桃園9處「修惜站」展售的再生品。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市目前有9處「修惜站」，專門將廢棄物改造為精緻實用的環保家具，深受民眾喜愛。在環保局召集下，從6月29日到7月7日，各修惜站在大潤發中壢店地下一樓聯合舉辦「點廢成金桃寶趣」，展售精美的再生物品，歡迎民眾來淘寶；現場也開設「手作課程」，有專業從旁指導，創造屬於自己的環保風格小物。

環保局28日指出，6月29日早上10時起，有多樣精美商品，均一價10元，限量50組，賣完為止。「生命鬥士─氣球鐵輪巨無霸」簡肇暉先生將赴現場，送大家可愛的造型氣球；視障藝人張晉豪也將帶來優美的二胡演奏。環保局則募集了許多二手環保購物袋，供民眾現場購物使用，真正落實愛物惜物的環保精神。▲桃園9處「修惜站」展售再生品。（圖／環保局提供）

▲桃園9處「修惜站」展售再生品。（圖／環保局提供）

環保局表示，桃園市目前共設置9處「修惜站」，收集學校汰換的課桌椅、實木廢棄家具，及零件耗損的腳踏車等，交由專業的師傅們巧手改造，整修或重製為桌椅、櫃子、文創商品、腳踏車等，讓舊物品煥然一新。▲桃園9處「修惜站」展售再生品。（圖／環保局提供）

▲桃園9處「修惜站」展售再生品。（圖／環保局提供）

「點廢成金桃寶趣」，展售各式各樣精美的再生物品。這些物品全部來自桃園市「修惜站」師傅們的巧手，包括腳踏車、小椅子、置物架、家具、家飾等；現場「再生物品手作課程」於6月29日到7月7日每天上午10時及下午2時舉辦，民眾可以親手製作環保袋、手機座、筆筒等，創造屬於自己的環保風格小物，每場限額20名，歡迎大家踴躍參加。

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關鍵字：大潤發中壢店,桃園,修惜站,再生品

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