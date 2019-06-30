嘉義市社區大學2019春季班　鼓勵民眾多元學習

▲▼ 嘉義市社區大學108年度春季班成果展。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）



記者翁伊森／嘉義報導



嘉義市社區大學108年度春季班成果展29日在文化局廣場舉行，內容包括舞台表演、課程博覽、公益攤位及綠生活宣導等，展現滿滿學員成果，市長黃敏惠、監察院院長張博雅與夫婿紀展南醫師、社大校長江義雄與議員代表等眾位貴賓共同與會，與學員一起同歡。



黃敏惠表示，嘉義市社區大學成果真是非常豐碩，會場不僅展覽多、參與人潮更多，大家一起共同分享。嘉義市是最重視教育、投資最多資源於教育的城市，不僅在乎孩子們的教育，成人專屬學習，更是本市的亮點。



嘉義市社區大學表示，89年創辦至今即將邁入第20個年頭，19年來社大學員已累積超過6萬人次，社區大學每學期開發的課程迄今已達180餘門，豐富多元，囊括了人文社會、環境生態、美學藝術、技藝才能、生活保健、以及音樂舞蹈等課程。



嘉義市社區大學108年度春季班的選修學員已達2,659人(3,368人次)，而學校自94年起即實施獎勵修滿50學分者請市府印發榮譽狀的制度，至去年已累積頒發265位，此次成果展將再頒發76位學員榮譽狀，也期許透過公開表揚鼓勵更多市民朋友投入終身學習的行列！