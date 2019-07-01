影／化學兵噴藥防登革熱　韓國瑜批：中央對越南跟印尼照顧的比我們還多

洪靖宜、賴君欣／高雄報導

國軍化學兵正式進駐高雄執行噴藥工作，1日早上8點多高雄市長韓國瑜前往視察，韓國瑜提到最近這五天已經沒有發現白線斑蚊的埃及斑紋母蚊子，代表之前防治效果已經出現，但他也提到發生登革熱，「中央對越南跟印尼被照顧的比我們還多，感覺是很不好，才會提出不要在台灣內部搞一國兩制」。

▲韓國瑜視察國軍化學兵噴藥。（圖／記者賴君欣攝）

▲韓國瑜視察金獅湖。（圖／記者賴君欣攝）

韓國瑜視察「防制登革熱國軍執行噴藥工作」，在進到社區了解登革熱防疫狀況，一路上還遇到民眾在一旁用台語念「作戲」。不過韓國瑜提到「根據這五天來偵測，這五天都沒有發現到白線斑紋的埃及斑紋母蚊子，這是代表效果已經出現，可是不能掉以輕心，一定要持續把環境維護乾淨」。

不過談到登革熱，韓國瑜在新竹造勢會時，怒批蔡英文執政對越南、印尼照顧比較多，疾病管制署也列出數據打臉。他今天也解釋，「2018年越南跟印尼發生登革熱，我們疾病管制局立刻到越南跟印尼出錢出力，非常的積極，當然目的是為了外交。但是高雄市發生登革熱的時候，我們沒有第一時間感受到行政院對我們有這樣的熱情，所以我才說蔡英文政府執政，絕對不能夠把台灣分成兩個區塊，自己民進黨執政的就是優秀的特別照顧的，不是自己民進黨執政的，就特別不願意去照顧，這不就是一國兩制嗎？」。

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

他說「登革熱剛開始，我們的確感受不到行政院對我們的格外的重視，其實登革熱已經變本土的疫情之一，每一年春節過後都應該要啟動一個SOP，因為每一年或多或少都會發生，所以今年我們高雄市並沒有感覺到行政院對我沒有特別的照顧，反而感覺，越南跟印尼被照顧的比我們還多，感覺是很不好，才會提出不要在自己的台灣內部搞一國兩制」。