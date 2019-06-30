韓國瑜提「嘴對嘴、心對心」　柯文哲：有時聽不懂他在講什麼東西

▲台北市長柯文哲（右二）30日早上到屏東縣車城鄉福安宮參拜。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

台北市長柯文哲30日早上到屏東縣車城鄉福安宮參拜，媒體還是關心他對蔡英文總統、前鴻海董事長郭台銘及高雄市長 韓國瑜等人相關議題的回應；更有柯粉高喊他選總統。

▲▼柯粉合照、柯文哲市長接受採訪。

由於7月1日香港又要舉行反送中遊行，有媒體詢問形勢對蔡總統愈有利，他表示「不會」；他說，中美對戰是世界大趨勢，台灣要求取一個平衡，未來不管如何，求取台灣利益、人民最大福利應該是最大的思考邏輯。

▲▼柯文哲市長及夫人陳佩琪手拿、品嘗愛文芒果。

柯文哲市長30日早上到福安宮參拜時，有媒體請問台北市柯文哲市長說，福安宮是過去幾位總統候選人都會來的，今天到福安宮參拜後有理出什麼頭緒嗎？

柯文哲說，先前經過車城鄉土地廟，知道福安宮是全台灣大土地公廟，「很少有土地公的廟蓋這麼大的」，直接迴避敏感話題。

媒體接著問，蔡總統表示，國家安全意識不會被拿來當幌子，她會非常小心處理國安問題。柯文哲表示，他不跟她做口水戰，他要表達的是想要做的就早點講就好了。

另針對郭台銘董事長跟蔡阿嗄錄節目有表示，「你有機會就會出來選，不要給你機會？」他說，這是他再努力的目標。

而面對目前如果郭台銘沒有出線，郭董會結合立法院前院長王金平和他組第三勢力的傳聞；他則表示，「台灣一天到晚都有聽說；有就有、沒有就沒有，奇怪每天都有聽說，『受不了』」。

媒體又問今天的下鄉行程，又撞到韓國瑜的新竹造勢活動，媒體關注度會被稀釋，未來是否考慮辦大場造勢活動時；他表示，在美國這種大型造勢活動很少看到，大型造勢很花錢，遊覽車一天最便宜8000元，加上便當的錢，像他沒有事先募款，實際上執行有困難。

另國民黨第二場政見發表會，韓國瑜提出勞資關係時提及人跟人交往最主要是「嘴對嘴、心對心」的看法；他表示，想了老半天，有時聽不懂他（指韓國瑜）在講什麼東西。