民眾穿「檳榔裝」合照　暗諷柯文哲：從墨綠轉白再變紅

▲民眾以檳榔諷柯文哲「由綠轉白再轉紅」。（圖／當事人臉書）

記者楊亞璇／台北報導

高雄市長韓國瑜日前接連被模範生嗆聲，台北市長柯文哲直呼，「現在變成學生創意比賽」，無獨有偶，柯文哲29日到屏東基督教醫院參訪時，有民眾身穿綠紅白「檳榔裝」暗諷柯，外表是墨綠，塗一塗變白的，但嚼完吐出來卻是紅色的。

該民眾在臉書上傳合照，並寫下「沒有成功傳達到所有人的意見，但是我有打扮成檳榔了」，被轉到PTT引發熱烈討論。柯文哲30日受訪表示，當場沒有注意到，「每天在你旁邊走來走去的人很多，你也不會注意到。」

▲台北市長柯文哲參拜車城福安宮。（圖／記者楊亞璇攝）



柯文哲不滿投審會以國安理由駁回雙子星開發案，與總統蔡英文槓上，直言不喜歡蔡用國家安全當幌子，蔡英文回擊「我們不會拿國安當幌子，我們會很小心翼翼守護國家安全。」

柯文哲受訪時嘆了一口氣說「算了，不想再跟她口水戰，不要拖那麼久嘛（指雙子星案），如果你要做什麼決定早一點講就好了」。

面對香港即將舉辦的七一遊行，要求撤回修訂「逃犯條例」，恐怕不利柯文哲的聲勢？柯文哲稱，「也不會啦！」中美對抗是世界大局勢，有時候還是要求取一個平衡，台灣的整體利益，人民最大福利還是思考的邏輯。

被問到福安宮是總統候選人會來的，是否有參選的頭緒，柯打太極說，以前經過車城時候知道是全台灣最大土地公廟，後來才聽他們講說是全東亞最大，「土地公廟蓋這麼大，真的很少見到。」

而此行恆春鎮長陪同，被解讀為拉攏地方，柯文哲否認，強調來著是客，「就算再差，我們來也是遊客，人家會熱情招待。」接著他話鋒一轉說，「不過我發現恆春這地方，pm2.5很低，空氣非常的晴朗，天空晴朗、空氣清晰。」

柯文哲下鄉屏東，不過高雄市長韓國瑜卻在新竹舉辦造勢，媒體曝光度被擠壓，對於未來舉辦造勢的提問，柯文哲說，「其實台灣如果要走向更文明的社會，老實講在美國大選造勢活動很少見到」，第一個實際上的問題是大型造勢活動很花錢，遊覽車車錢就八要8000，還要加上便當等，像他這種沒有募款的人，就實際執行上是很困難。