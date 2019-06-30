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狠批政府對空服員罷工沒作為！　旅行業：罷工預告期講三年毫無改善

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▲▼ 長榮航空罷工勞資協商卡關空姐重回現場抗爭 。（圖／記者張一中攝）

▲長榮罷工進入第11天 。（圖／記者張一中攝）

記者崔至雲／台北報導

長榮航空與桃園市空服員職業工會昨日協商破局，因此空服員繼續罷工，雙方約定7月2日進行下次協商。對此，中華民國旅行公會全聯會理事長蕭博仁表示，這樣的事情真的非常不爽，勞資糾紛就糾紛，但現在已經影響到社會大眾、旅行社的生存權益了，「旅行社不像航空公司有700億資金」，現在各家旅行社都受到非常大的影響。

蕭博仁也說，如果後續還是這樣，雖然傷害不會越來越大，但是民眾已對長榮有不好的觀感了，旅行社也將許多旅客航班改航班，現在這樣是兩敗俱傷，「我相信長榮今年不只不會賺錢，還會虧損」。

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蕭博仁也指出，這樣的罷工行動，旅行社及旅客絕對是最大損傷，因此，要抗議政府，應有作為而不作為，政府有益保障社會安定，維持民眾安定，現在不只是2000名長榮勞工權益受損，幾十萬名的旅客、10萬多名的旅行業者勞工也都受損，「這個政府完全沒有作為，真的是不及格！」

▲▼ 長榮航空罷工勞資協商卡關空姐重回現場抗爭 。（圖／記者張一中攝）

▲旅行業者批評政府對於長榮罷工沒有作為。（圖／記者張一中攝）

創新旅行社董事長李奇嶽也表示，長榮跟勞工應該快點協商處理好，旅行業者跟消費者真的非常痛苦，希望7月13日之後的航班不要再減班了，「不落幕一天，我們就痛苦一天」，更呼籲政府應出面處理，針對特殊行業如交通運輸事業等，政府未來應該思考調整相關機制，如訂定罷工預告期，且至少有15天，以防止突襲式罷工。他氣憤表示，罷工預告期真的相當重要，這已經不是多少人會受到波及了，罷工預告期已經跟政府呼籲3年了，「講到現在，政府毫無改善，勞動部真的可惡至極」。

對於現在爭議很大的「放鳥18金釵」，蕭博仁說，「這件事情真的太誇張了，若他們沒有得到懲處，我看不起長榮這間公司」，他認為，這次罷工沒有廣大民眾的支持，就是工會他們不會操作罷工，罷工行動應是告訴大家你的辛苦，你們的勞累、危險，甚至被資方用不好的管理體制壓迫，這才是該積極的核心，但是第一天卻發生這種事情，大家怎麼會認同，工會一開始談也從錢談起，他認為，應從疲勞航班的挑戰談起，大家才會了解你們，「他們談判技巧真的有問題！」

針對18金釵一事，長榮航空24日證實此事，指這些組員自行離機宣稱罷工，時間點早於工會宣布的罷工行動開始前，罔顧乘客權益，目前公司已將這些空服員6月20日暫列記「曠職」，並進行調查，若查證屬實，將依規定予以懲處。而目前已有3名組員回來幫忙疏運旅客，也排入班表中。

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