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社會 社會焦點 保障人權

他健身房休息被逼讓位...互罵娘娘腔、不要臉！都慘被罰錢

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▲▼健身房，健身器材。（圖／pixabay）

▲新北市兩名男子為搶健身器材互告。（圖／示意圖／pixabay）

社會中心／綜合報導

在健身房裡，健身器材輪流使用是基本守則，但因沒有明確規範，常引起爭執。新北市一名廖姓男子在土城國民運動中心健身時，認為自己只是用到一半在休息，卻被另一名蘇姓男子要求讓位，怒罵對方「娘娘腔」，蘇男也回嗆「不要臉」，最後吵到互告，兩人皆依公然侮辱罪判處罰金3000元定讞。

這起爭執發生在2016年10月21日，廖男運動後暫時休息，蘇男因為也想使用，便上前詢問，「您好，我也想要使用這項器材，請問您能否與我輪流使用呢？」廖男則沒好氣地回，「你是沒長眼睛嗎？你沒看到我在用嗎？」蘇男也被惹毛表示，健身器材應輪流使用，不可以霸佔，引發爭執。

蘇男控訴，當時廖男在器材的椅子上休息，他認為太誇張要告訴櫃檯，廖男卻回嗆「你有病就去看醫生，不要在這邊騷擾我」。蘇男表示，一般有在健身的人都知道，陌生的健生器材最好不要亂做，以免受傷，所以才會要求廖男起身，而且當時對方明明在休息，大可去旁邊，為何不讓位還口出惡言，求償精神慰撫金5萬元。

廖男則主張，事發當天健身房人很少，還有很多器材空著，蘇男卻要求他立刻起身讓位，他雖表示「還有一、兩組動作就結束」，但蘇男卻辱罵他「現在人不要臉，天下無敵是不是啊？」他解釋，為了阻止對方的言語騷擾，才會回嗆「你這個娘娘腔，可以到別的地方去嗎」，僅是為了讓對方離開，並非有意公然侮辱。

法官審理認為，「娘娘腔」是針對性別特徵特質，帶有貶意的負面用詞，亦有性別歧視意味，認定廖男觸犯公然侮辱罪，刑事部分已經判罰金3000元定讞，另外民事部分，再判他須賠給蘇男5000元。而蘇男也因罵「不要臉」，同樣依公然侮辱罪判處罰金3000元。

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關鍵字：健身房,土城國民運動中心

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