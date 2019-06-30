　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「海上車諾比」來了！漂浮的核電廠　俄羅斯要拖到北極

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼俄羅斯海上核能發電廠「羅蒙諾索夫院士號」（Akademik Lomonosov）。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯浮動式海上核能發電平台「羅蒙諾索夫院士號」。（資料照／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

在經過將近20年計畫後，俄羅斯下個月即將把一座海上核電廠「羅蒙諾索夫院士號」（Akademik Lomonosov），經由北冰洋拖往遠東地區的北極小鎮「佩韋克」（Pevek），用於礦區發電以便開採礦石和石化燃料資源。外界則將這座核電廠稱為「海上車諾比」，質疑其安全性。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，俄羅斯一直有為西伯利亞偏遠礦區提供更多電力的野心。這座長144公尺的核能發電平台，即將被拖往距離莫斯科6500公里的北極港口小鎮佩韋克海岸，漂浮在海面上為該地區發電。

另一方面，此計畫也符合俄羅斯總統普丁在北極海擴張勢力的構想，促使美國在地緣政治上的憂心。由於西伯利亞的資源蘊藏量正在減少，俄羅斯計畫開採北極的石油與天然氣資源，這對俄羅斯經濟而言至關重要。

在理論上，漂浮核電廠能夠為偏遠地區提供充足的能源，也不需要砸大錢在不適居的土地上興建傳統發電廠，但將核電廠拖往北極海的構想，仍然激起環保團體的批評。

在HBO電視劇《核爆家園》爆紅之前，綠色和平組織就已經用「冰上的車諾比」或「漂浮車諾比」等字眼來形容羅蒙諾索夫院士號核電站，直指1986年蘇聯時代因人為操作不當導致的重大核能事故。

對此，負責海上核電廠計畫的國有企業「俄羅斯國家原子能公司」（Rosatom）則相當不以為然。羅蒙諾索夫院士號核電廠的環境保護項目總工程師伊利敏古（Vladimir Iriminku）表示，「把這兩件事拿來相比非常不公平，也完全沒有根據，兩者光是反應爐的運作方式就不同。」

事實上，「海上核電廠」並非近年才出現的新概念。早在1960年代，美國軍方就將小型核反應堆安裝在巴拿馬運河的船隻上。在民用方面，美國能源公司PSE&G也曾計畫讓一個核電廠平台漂浮在紐澤西州外海，但該計畫於1970年代因環保顧慮和公眾反對而作罷。

「車諾比核災」發生於1986年蘇聯時期，當時核反應爐爆炸直接造成31人死亡，但確有數百萬人接觸到超過危險程度的核輻射，最終死亡人數至今仍有爭議。聯合國2005年估計有車諾比事件間接造成9000多例癌症死亡病例，但綠色和平組織則認為死亡人數應高達20萬人。

在車諾比事件發生後，俄羅斯公眾同樣對核能工業的安全性產生質疑，終止了數十座核能發電廠的建設計畫，同時也暫緩了低功率核反應堆的應用。報導指出，車諾比核電廠發電能力高達4000兆瓦，相較之下，羅蒙諾索夫院士號的兩座反應堆僅能產生35兆瓦電量。

ET快訊
Leo王是台大學霸！罹血友病24年　戴護膝上學被叫「怪咖」吐
【金曲獎完整名單】蔡依林雙冠王大贏家！歌王Leo王、歌后林憶
金曲／壓軸大獎！蔡依林《Ugly Beauty》抱走年度專輯
金曲／孫盛希《希遊記／滾石國際音樂股份有限公司》抱走最佳國語
金曲／擊敗蔡依林！林憶蓮再封歌后　奪最佳國語女歌手獎　
金曲／饒舌出頭天！Leo王封歌王　奪最佳國語男歌手獎

關鍵字：海上車諾比,核電廠

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「海上車諾比」來了！漂浮的核電廠　俄羅斯要拖到北極

習近平先開口！川習會6共識一次看懂　川普：關稅戰休兵、華為解禁

G20圓滿閉幕　川普：不退出美日安保條約，但該修訂

兩韓邊界「閃電約見」金正恩？　川普自爆：北韓回覆了！

川習會後宣布「解禁華為＋停徵新關稅」　網驚：川普是不是跪了？

伊拉克水庫乾涸驚見3400年前古城　美索不達米亞神秘王國現身

G20尬聊！川普當面讚俄羅斯「沒有假新聞」　普丁回：呵呵

泰國遊覽車過彎失控「向外翻滾」　10陸客傷「3人重傷」

慧眼看天下／無人機引爆波灣緊張　美出手教訓伊朗？

波斯灣局勢再加溫！美首次在卡達部署F-22匿蹤戰機　鎖定伊朗S-300防空系統

怕熱阿金超享受！睡出風口饋頭 1個月後抽高15CM...塞不進去惹

痛風系美食！板橋豪邁海鮮燒烤店 手掌大生蠔VS.手臂長烤蝦你選誰？

范曉萱重現20年前歌曲《我要我們在一起》　信跪地「三次膜拜」

《玩命關頭：特別行動》終極版預告 - 7月31日 IMAX同步震撼登場

Lulu面無表情神詮釋「3妮老師」　陳珊妮無奈：我有這樣嗎

小萌歐告受寵內訓練乖巧不亂叫 領養9天遭退回「眼神全變了」

民眾挑戰超辣乾麵頻送醫 !　半年叫5趟救護車引發論戰

Lulu嘻哈辮子頭登場表演！！　「飆唱2分鐘Rap」濃縮主持人的話

五月天《頑固》＋周杰倫《安靜》　陳奕迅神開場爆雞皮

當心！PM2.5加上紫外線傷害 眼球可能長「瘜肉」...嚴重恐失明

「海上車諾比」來了！漂浮的核電廠　俄羅斯要拖到北極

習近平先開口！川習會6共識一次看懂　川普：關稅戰休兵、華為解禁

G20圓滿閉幕　川普：不退出美日安保條約，但該修訂

兩韓邊界「閃電約見」金正恩？　川普自爆：北韓回覆了！

川習會後宣布「解禁華為＋停徵新關稅」　網驚：川普是不是跪了？

伊拉克水庫乾涸驚見3400年前古城　美索不達米亞神秘王國現身

G20尬聊！川普當面讚俄羅斯「沒有假新聞」　普丁回：呵呵

泰國遊覽車過彎失控「向外翻滾」　10陸客傷「3人重傷」

慧眼看天下／無人機引爆波灣緊張　美出手教訓伊朗？

波斯灣局勢再加溫！美首次在卡達部署F-22匿蹤戰機　鎖定伊朗S-300防空系統

金曲慶功／閃靈樂團2年前討論停團！Doris吐原因：林昶佐怕被說「ＯＯＯＯ」

「海上車諾比」來了！漂浮的核電廠　俄羅斯要拖到北極

伊斯特本網賽／搶十退歐美聯軍　詹家姐妹奪冠

金曲獎／被指「爆冷拿歌王」　Leo王一句話反擊：還是我得獎啊！

房客欠租5個月神隱！黃汁灑床、滿地垃圾　房東開門愣住：這是廢墟嗎

川普宣布「解放華為禁令」　陸網友吵翻：別回頭就反悔

習近平先開口！川習會6共識一次看懂　川普：關稅戰休兵、華為解禁

林管處響應節能低碳　原電動巴士業者優先續約服務不間斷

6位時髦巴黎人的秘密清單一定要收藏　復古圖書館、預約古著店、長棍麵包店

「吃喝玩樂勁在嘉義」謝金燕、郭書瑤熱力接唱　還抽Gogoro　

家教男「詭異洗腦」30天！12歲女聽「把ＯＯ皮帶鬆開」　爸看監視畫面狂抖

國際熱門新聞

影／360度遊樂機「半空腰折」..

正妹女大生遭鯊魚狠咬　分屍慘死

伊拉克水庫乾涸　3400年前古..

川習會後　網驚：川普是不是跪了

他被棕熊綁架1個月！變喪屍竟存..

男子偷合照　首席AV女優一拳打..

川普約見金正恩　自爆：收到回覆

德媒：華為設備「後門」沒找到

親媽一句話...女砸千萬整型3..

脫褲留一灘咖啡色　日男電車公然..

媽下車10分…6歲夾椅中離奇昏..

46歲人妻胸部狂長「比頭還大」..

波斯灣局勢加溫！美首次在卡達部..

川普：不退出美日安保條約，但該..

更多熱門

相關新聞

英國核輻射外洩　過20天才公布

英國蘇格蘭高地杜恩雷（Dounreay）一處已經關閉的核電廠，今年6月7日發生核輻射外洩事件，但廠方卻拖了20天才對外公開消息，引來批評。核電廠主管人員將輻射外洩原因歸咎於人為疏失，並聲稱僅有微量輻射外洩，不至於對大眾產生危害。

最新「車諾比照片」曝光！逃命瞬間凍結33年

花蓮強震　台電：核能機組正常運轉中

台東規模5.6地震　台電：供電正常

「反核廢」公投第一階段2800份送中選會

讀者迴響

發燒話題

味全龍 范冰冰李晨分手 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

宋仲基瞞宋慧喬提離婚！協議內容有警告意味

【金曲獎完整名單】蔡依林雙冠王奪年度專輯！　歌王Leo王、歌后林憶蓮

蔡依林被Cue上台「激擁阿信」：我的

勞資再度破局！長榮罷工確定繼續

口嫌體正直！網紅約酸民開房間實錄

宋慧喬爆有公主病！宋仲基離婚前4個月挽救感情

林憶蓮勝出蔡依林關鍵原因曝光！

范冰冰超傷分手真相！出事後「李晨冷漠切割」

Selina走音被罵！Ella冒暖舉

宋仲基、宋慧喬「去年9月慶生合照」曝光⋯她笑得甜蜜

Lulu「高冷臉」神複製陳珊妮

金曲30歌王Leo王血友病24年！　戴護膝上學被稱「怪咖」吐陰霾

宋仲基爸爸簡訊曝光！

五月天喊蔡依林「孩子的媽」　背後原因曝光

工會保18空服員　勞動部：新版本超過八大訴求

更多

最夯影音

更多

怕熱阿金超享受！睡出風口饋頭 1個月後抽高15CM...塞不進去惹

痛風系美食！板橋豪邁海鮮燒烤店 手掌大生蠔VS.手臂長烤蝦你選誰？

范曉萱重現20年前歌曲《我要我們在一起》　信跪地「三次膜拜」

《玩命關頭：特別行動》終極版預告 - 7月31日 IMAX同步震撼登場

Lulu面無表情神詮釋「3妮老師」　陳珊妮無奈：我有這樣嗎

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面