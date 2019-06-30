「海上車諾比」來了！漂浮的核電廠　俄羅斯要拖到北極

▲俄羅斯浮動式海上核能發電平台「羅蒙諾索夫院士號」。（資料照／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

在經過將近20年計畫後，俄羅斯下個月即將把一座海上核電廠「羅蒙諾索夫院士號」（Akademik Lomonosov），經由北冰洋拖往遠東地區的北極小鎮「佩韋克」（Pevek），用於礦區發電以便開採礦石和石化燃料資源。外界則將這座核電廠稱為「海上車諾比」，質疑其安全性。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，俄羅斯一直有為西伯利亞偏遠礦區提供更多電力的野心。這座長144公尺的核能發電平台，即將被拖往距離莫斯科6500公里的北極港口小鎮佩韋克海岸，漂浮在海面上為該地區發電。

另一方面，此計畫也符合俄羅斯總統普丁在北極海擴張勢力的構想，促使美國在地緣政治上的憂心。由於西伯利亞的資源蘊藏量正在減少，俄羅斯計畫開採北極的石油與天然氣資源，這對俄羅斯經濟而言至關重要。

在理論上，漂浮核電廠能夠為偏遠地區提供充足的能源，也不需要砸大錢在不適居的土地上興建傳統發電廠，但將核電廠拖往北極海的構想，仍然激起環保團體的批評。

在HBO電視劇《核爆家園》爆紅之前，綠色和平組織就已經用「冰上的車諾比」或「漂浮車諾比」等字眼來形容羅蒙諾索夫院士號核電站，直指1986年蘇聯時代因人為操作不當導致的重大核能事故。

對此，負責海上核電廠計畫的國有企業「俄羅斯國家原子能公司」（Rosatom）則相當不以為然。羅蒙諾索夫院士號核電廠的環境保護項目總工程師伊利敏古（Vladimir Iriminku）表示，「把這兩件事拿來相比非常不公平，也完全沒有根據，兩者光是反應爐的運作方式就不同。」

事實上，「海上核電廠」並非近年才出現的新概念。早在1960年代，美國軍方就將小型核反應堆安裝在巴拿馬運河的船隻上。在民用方面，美國能源公司PSE&G也曾計畫讓一個核電廠平台漂浮在紐澤西州外海，但該計畫於1970年代因環保顧慮和公眾反對而作罷。

「車諾比核災」發生於1986年蘇聯時期，當時核反應爐爆炸直接造成31人死亡，但確有數百萬人接觸到超過危險程度的核輻射，最終死亡人數至今仍有爭議。聯合國2005年估計有車諾比事件間接造成9000多例癌症死亡病例，但綠色和平組織則認為死亡人數應高達20萬人。

在車諾比事件發生後，俄羅斯公眾同樣對核能工業的安全性產生質疑，終止了數十座核能發電廠的建設計畫，同時也暫緩了低功率核反應堆的應用。報導指出，車諾比核電廠發電能力高達4000兆瓦，相較之下，羅蒙諾索夫院士號的兩座反應堆僅能產生35兆瓦電量。