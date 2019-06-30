嘉減碳田園市集八周年慶　轉型減碳共好市集

▲嘉義縣「嘉減碳共好市集」8周年紀念活動 。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導



為慶祝「嘉減碳田園市集」8周年慶，嘉義縣環保局29日將田園市集轉型升級為以「共好」為主軸的嘉減碳共好市集，集合友善小農、二手物品、文創商品、社區產業及宣導闖關攤位，滿足民眾吃、喝、玩、樂需求。縣長翁章梁和穿著二手童衣童鞋的小朋友以走秀方式揭開序幕，翁章梁還主持檜木再生傢具拍賣活動，市集現場商品一元起標。共好市集也與環保署及嘉義縣家畜疾病防治所合作，推出二手童衣童鞋募集活動，把惜福(服)行動化，傳承惜福的心。

「嘉減碳田園市集」2011年6月開辦迄今8個年頭，近年來市集型態漸漸融入共好(GUNG HO)精神，翁章梁29日正式宣布市集轉型為「嘉減碳共好市集」，邀請立委蔡易餘、環保署參事馬念和、縣議員林秀琴、劉雅文、姜梅紅、陳文忠、蔡信典等人共同揭牌。

響應惜福活動，翁章梁指示環保局利用回收的木材訂製課桌椅、衣櫥、茶几、餐桌等，提供經濟困難的弱勢家庭使用，由翁章梁和馬念和代表縣府和環保署將再生傢具及二手童衣童鞋捐贈給社福團體和弱勢家庭。

活動的壓軸檜木家具1元起標拍賣最後登場，拍賣物品有檜木菜櫥、置物櫃、事務桌、餐桌、書桌等，其中一件精典的檜木櫥櫃邀請翁章梁主持拍賣，由一位蘇小姐以2萬元得標，統計29日二手傢俱拍賣金額51,500元，將全數捐贈慈善團體。

翁章梁指出，「別人不要的垃圾，很可能就是您的資源」。資源回收是愛地球的表現，減碳就能改善極端氣候影響，也降低對農業傷害，透過共好市集可以學習愛物惜物，培養環保和資源回收觀念，減碳已是全世界和全人類的共識。

環保局長張根穆指出，這場別具意義的共好市集，特別回收木材經由師傅的巧手雕琢，件件都是獨一無二的精品，識貨的民眾很多，喊價聲此起彼落，競價激烈，民眾開心地表示不虛此行。

「觀光共好」是嘉義縣政發展六大主軸之一，嘉義縣的觀光不能只有阿里山或故宮南院，期待「嘉減碳共好市集」能成為嘉義縣的環保特色，將散落在各鄉鎮市的農、漁業及社區產業，透過共好市集成為地方創生的示範點，吸引更多的人加入，讓共好市集成為兼具環保及地方創生的觀光據點。