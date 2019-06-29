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長榮罷工影響破18萬旅客！消保處：民航局應督導從優從寬處理

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▲長榮航空，航班受影響持續停飛。（圖／記者林敬旻攝）

▲長榮空服員罷工10天，超過900航班受影響。（圖／記者林敬旻攝）

記者胡順惠／台北報導

長榮空服員罷工10天終於結束，截至今日為止，總共癱瘓長榮946班次、影響破18萬旅客，創下台灣航空史上紀錄。行政院消保處參議王淑慧表示，受到罷工影響之旅客，旅行社必須將扣除支付成本後的餘額全數退還，若對相關處理不滿意，可以線上申訴，要求民航局督導並從優從寬處理。

長榮表示最慢會在7月底前恢復所有航線，王淑慧指出，還是會請民航局持續督導長榮，在安全考量內，盡早提升運能。她提醒，依據「國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項」第14點，簽約方為旅行社，屬不可歸責於狀況當事人，消費者若改變行程，旅行社扣除必要支出費用後，必須「免手續費」退費，也會要求民航局與觀光局必須督導，讓資訊充分揭露。

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至於因罷工而滯留國外旅客，王淑慧則說，依據「國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項」第26點，旅行社雖可以改變行程，但若變更後的花費較員行程低，則必須退還差價；若變更的行程較原先費用高，則得自行吸收。

▲▼松山機場,旅客,旅行,出遊,出國。（圖／記者林敬旻攝）

▲受到罷工影響的旅客要將相關收據都保存好。（圖／記者林敬旻攝）

消費者部份如何自保？王淑慧提醒，個人旅客要將延伸的相關支出收據保存好，彌補上限為美金250元（折合新台幣近8千元），若對於長榮航空或旅行社的處理不滿意，可至消保處建置的「長榮航空罷工專區」申訴，將督導民航局依個案從優從寬處理。

長榮航空公布的補償規定為，「持個人機票旅客因罷工而不及因應者，凡搭乘該公司航班起飛時間延誤6小時以上，或簽轉它航班機起飛時間較原定行程延誤6小時以上者，延誤期間衍生必要之食宿或交通等相關費用，長榮航空提供服務彌補上限為美金250元。」。

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關鍵字：長榮,長榮罷工,行政院消保處,消費者,旅行社,民航局

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