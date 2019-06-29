影／「罷工尚未結束」空服員淚唱五月天《倔強》　驕傲：我們都沒有丟下彼此

記者林育綾／南崁報導

長榮罷工邁入第10天，今（29）日中午結束投票決定「是否同意接受公司方案」若同意則結束罷工，而下午公佈開票結果為「同意」。在開票公佈前最後30分鐘，現場空服員一起唱著五月天的《倔強》，不少人唱到酸楚流下眼淚，同時也驕傲著「這9天多以來，我們都沒有丟下彼此。」、「只要翅膀還在，就可以再飛。」雖然結果為同意，但工會幹部與會員依然要等到桃園市政府現場與公司簽訂團體協約，確保內容無誤，保護會員安全回到天空後，才會結束罷工現場，因此呼籲「罷工還沒正式結束，我們仍在備戰狀態。」



▲公佈投票結果為同意之後，空服員含淚驕傲「我們沒有丟下彼此，只要翅膀還在，就可以再飛。」（圖／記者湯興漢攝）





▲▼長榮罷工DAY10，開票前30分鐘大家一起唱著五月天的《倔強》，驕傲沒有丟下彼此。（圖／記者范綱儀攝）



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桃空職工自昨（28）日晚上10點至今天（29）中午12點，參與罷工的超過2300名會員針對「是否同意公司最新6點協商方案」，進行長達14小時馬拉松式投票決議，結果為「同意方案」。而在宣布為同意方案後，大批空服員排隊簽「切結書」，代表「同意把三寶繼續放在工會保管，直到簽署協約結束，才會正式結束罷工。」但若是和公司簽訂協約的過程仍然出現問題，空服員還是會繼續團結。



▲若是和公司簽訂協約的過程仍然出現問題，空服員還是會繼續團結。（圖／記者湯興漢攝）

原訂14:30公佈開票結果，不過由於投票人數眾多，至15:38時才公佈。在開票前30分鐘，會員們齊聚罷工棚，發言人說著「這9天多以來，我們都沒有丟下彼此對不對？只要我們的翅膀還在，我們就可以再飛對不對？」現場不少空服員聽了淚灑，音響播放著五月天的《倔強》卻斷斷續續，後來所有會員們一起找出歌詞清唱，許多人唱到歌詞酸楚「這一次為自己瘋狂，就這一次，我和我的倔強⋯⋯下一站是不是天堂，就算失望不能絕望」紛紛流下眼淚，一邊哭著一邊唱完，驕傲自己一路走到這裡。



▲長榮空服員同意接受公司方案，但要等到確保簽訂協約內容無誤，才會正式結束罷工。（圖／記者湯興漢攝）

公佈投票結果為同意之後，空服員個個含淚擁抱，鼓勵彼此。不過工會律師與幹部出面呼籲「這場罷工尚未結束」，若幹部與公司簽訂團體協約過程出現問題，空服員應繼續團結。「因此會員與工會簽署切結書非常重要，是會員的意志結合。」現場有大批空服員排隊簽署。



▲長榮空服員與工會簽切結書，代表「同意把三寶繼續放在工會保管，確保與公司簽訂協約無誤後，才會正式結束罷工。」（圖／記者林育綾攝）



現場開放讓會員選擇是否跟隨前往桃園市政府，包下2台遊覽車於16:30出發。工會解釋，跟隨幹部前往不僅是「支持撐腰」的表現，也是把關保障簽訂協約的過程。而留在罷工棚現場的工會人員表示，「相信幹部不會出賣會員簽下不平等條約」，但難保公司不會臨時變更方案，同時提到之前華航罷工協商簽約時簽了好幾個小時，因此期望會員持續留守罷工棚，「希望晚上幹部回來以後，大家依然在這裡陪伴他們，撐完最後一哩路。」留守的空服員也紛紛主動清理現場垃圾、雜物，保持清潔。

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