航空業「半年2罷工」　交通部不擔心：民意變成熟，會判斷對錯！

▲交通部次長王國材談長榮空服員罷工。（圖／資料照／記者徐斌慎攝）

記者嚴云岑／台北報導

長榮空服員罷工歷經10天終告落幕，勞資雙方將在桃園市政府簽訂團體協約。交通部次長王國材稍早受訪時，被問到是否「鬆了一口氣」？他笑笑未回應，但表示近年來民眾看待罷工態度越來越成熟，會去看訴求內容有沒有道理，而不像2012年華航空服員罷工時一面倒向勞方。

2019年還沒過半，台灣就已經歷兩場航空業罷工，先是年初的華航機師罷工，再來是仍在進行團協的長榮空服員，兩者分別在春節連假與暑假期間進行，影響數十萬旅客。

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隨著運輸業罷工頻率拉近，被問到是否有心理準備，交通業可能容易變成罷工事件焦點？王國材表示，「這很難講」，因為現在一有罷工，民眾都會看合理性，如果沒有合理的理由，民眾也不會接受，「不是隨變說罷就罷」。

▲長榮空服員工會代表率同罷工空服員前往桃園市政府，與長榮航空、桃園市政府代表簽屬協議。（圖／記者湯興漢攝）

王國材表示，2012年華航空服員罷工時，民意都是偏向空服員，「當時華航被打到沒辦法說話」。不過，在經歷幾次罷工事件後，民意也越來越成熟，「大家都會依訴求，看勞資雙方誰對誰錯。」這對一個國家而言是好事，不僅讓罷工活動能有更多人監督，也讓國家運輸業罷工趨於成熟。

目前桃機職工與長榮航空正在桃園市政府進行團體協商，交通部也於今（29）日下午4時30分召開第11次應變中心會議，王國材說，這應該是最後一次，稍晚交通部也會針對應變結果做結論，後續還有爭議，會由勞動部介入處理。

▼勞資團協若順利，長榮航空最晚7月底能恢復全線運能。（圖／記者趙文萱攝）