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老母手骨折「忍痛煮一桌團圓飯」！苦等12小時...沒有一個人來

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年夜飯,團圓菜,團圓飯（圖／資料照）

▲做好的團圓飯卻等不到來的人（圖／資料照）。

國際中心／綜合報導

馬拉西亞一位網友在推特PO文表示，母親忍著手骨折的痛，忙前忙後地弄了一桌的團圓飯，就等著親戚前來聚餐，沒想到一等就等到了晚上10點，親戚們卻一個人都沒來，讓女兒心疼不已。此則推文引起廣大網友留言並分享，紛紛表示如果不嫌棄的話，願意到她們家作客。

▲媽媽忍著手骨折的痛，堅持完成一桌子的團圓飯。（推特／lela jamil）

據World Of Buzz報導，穆斯林的開齋節（Hari Raya）是慶祝齋月結束的節日，親友都會互相戶拜訪並準備豐盛的傳統點心來慶祝。一位名為Laila Jamil的網友卻在推特PO出令人難受的故事，她表示母親的手因為車禍而骨折，還是為這一節日親自準備了各式各樣豐盛的點心，包括蝦麵、甜點凍、布丁、烤羊肉等傳統料理，希望能讓前來的親戚得到最好的招待。然而從上午10點到下午2點都沒有人前來，於是媽媽拍了一桌子菜的照片傳給女兒，問她會不會回家。

▲從早上10點到下午2點都沒有親戚按照約定前來。（推特／lela jamil）

Laila Jamil表示很羞愧，曾多次表示會回家吃飯卻都沒有做到，所以這一次她決定趕回家陪媽媽，結果晚上到家後，只見媽媽打電話詢問親戚為什麼還沒來。他們都表示「還在路上」、「快到了」，甚至等到了晚上10點都沒有一個人有出現，只是以「你們家在叢林裡，實在是太遠了」、「找不到路，所以先到其他地方」的藉口來推託。

女兒感到非常氣憤，而媽媽也只是安慰她，到最後兩人一起收拾桌上的冷菜冷飯，只見媽媽邊流淚邊收拾，讓她心疼不已。這則貼文PO到網路上後引起3.3萬的相關討論，也有不少網友私訊她表示如果不嫌棄的話，願意前往她們家作客，這樣暖心的話語也讓媽媽留下感動的淚水。

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關鍵字：lela jamil,團圓飯,馬來西亞,東南亞要聞

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