老母手骨折「忍痛煮一桌團圓飯」！苦等12小時...沒有一個人來





▲做好的團圓飯卻等不到來的人（圖／資料照）。

國際中心／綜合報導

馬拉西亞一位網友在推特PO文表示，母親忍著手骨折的痛，忙前忙後地弄了一桌的團圓飯，就等著親戚前來聚餐，沒想到一等就等到了晚上10點，親戚們卻一個人都沒來，讓女兒心疼不已。此則推文引起廣大網友留言並分享，紛紛表示如果不嫌棄的話，願意到她們家作客。

Mak aku sampai sakit pinggang minta urut. Hmm, tengok pergelangan tangan mak aku. Takpelah. Takde rezeki. Kita cuba untuk merapatkan ukhwah, tapi kalau orang lain tak nak, takpelah. Part kita dah selesai, part diorang nanti jawablah dekat sana. Tolong doakan kesihatan mak saya. pic.twitter.com/2ipEqbqobO — lela jamil (@_notlaila) 2019年6月22日

▲媽媽忍著手骨折的痛，堅持完成一桌子的團圓飯。（推特／lela jamil）

據World Of Buzz報導，穆斯林的開齋節（Hari Raya）是慶祝齋月結束的節日，親友都會互相戶拜訪並準備豐盛的傳統點心來慶祝。一位名為Laila Jamil的網友卻在推特PO出令人難受的故事，她表示母親的手因為車禍而骨折，還是為這一節日親自準備了各式各樣豐盛的點心，包括蝦麵、甜點凍、布丁、烤羊肉等傳統料理，希望能讓前來的親戚得到最好的招待。然而從上午10點到下午2點都沒有人前來，於是媽媽拍了一桌子菜的照片傳給女兒，問她會不會回家。

Aku paling geram dengan manusia cakap nak datang rumah beraya, tapi tak datang pun. Kesian mak aku tau. Hmm. pic.twitter.com/ZBTyRdBEqK — lela jamil (@_notlaila) 2019年6月22日

▲從早上10點到下午2點都沒有親戚按照約定前來。（推特／lela jamil）

Laila Jamil表示很羞愧，曾多次表示會回家吃飯卻都沒有做到，所以這一次她決定趕回家陪媽媽，結果晚上到家後，只見媽媽打電話詢問親戚為什麼還沒來。他們都表示「還在路上」、「快到了」，甚至等到了晚上10點都沒有一個人有出現，只是以「你們家在叢林裡，實在是太遠了」、「找不到路，所以先到其他地方」的藉口來推託。

女兒感到非常氣憤，而媽媽也只是安慰她，到最後兩人一起收拾桌上的冷菜冷飯，只見媽媽邊流淚邊收拾，讓她心疼不已。這則貼文PO到網路上後引起3.3萬的相關討論，也有不少網友私訊她表示如果不嫌棄的話，願意前往她們家作客，這樣暖心的話語也讓媽媽留下感動的淚水。