快訊／印度航空班機驚傳炸彈威脅　戰鬥機護送下緊急降落英國

國際中心/綜合報導

印度航空公司(Air India)在推特上宣布,27日自孟買飛往美國紐約紐華克自由國際機場(Newark Liberty International Airport)的191號班機疑似遭受炸彈威脅,英國時間上午10時左右在倫敦斯坦斯特德機場(London Stansted Airport)緊急降落,但這則貼文幾分鐘後被刪除。

綜合英國媒體報導,英國皇家空軍已經證實出動2架颱風戰鬥機,護送印度航空這架波音777客機進入倫敦,但目前還不確定機上是否有炸彈。斯坦斯特德機場事後也在推特上宣布,在這場預防性著陸以後,跑道已經重新開放。

Air India flight #AI191 just diverted to Stansted due to a bomb threat https://t.co/XzwA9pssoa pic.twitter.com/udBo2K8ADY

Route map of Air India 191 , turned back and landed in London due to bomb threat. pic.twitter.com/aRZQ6DTaAQ