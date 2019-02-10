小王死了！「3寶媽棄子北漂18年」春節返家吃團圓飯　結局夫心碎

▲法官判准離婚。（示意圖／CFP）



地方中心／高雄報導

高雄婦人小琪（化名）生了3個孩子後，就拋家棄子與小王私奔北漂，一去就是18年，直到小王去世了才肯回家，但沒想到3個月後竟又不告而別，讓丈夫小偉（化名）再也忍受不了訴請離婚、求償100萬元。高雄地院審理後，認定兩造已經無法繼續維持婚姻，准許離婚，而小琪需賠償20萬元。

綜合媒體報導，小琪婚後與小偉生了3個孩子，原以為就此幸福美滿，沒想到小琪居然周旋在多名異性中，最後居然還跟小王跑了，同居在北部不願返家，18年對孩子、丈夫不聞不問，直到小王過世才在過年吃團圓飯時回家。

小偉表示，小琪的行為讓他遭受親戚的異樣眼光、痛苦，但一直深信對方會回心轉意，因此18年當中都沒有去訴請離婚，好不容易等她回來，結果3個月後又不告而別，這次真的無法再忍耐，決定離婚。

法官審理後認為，小琪拋家棄子多年，夫妻的感情應難有復合的可能，判准離婚；由於小琪長年讓丈夫處於精神痛苦狀態，因此判她須賠償對方20萬元。

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