▲酒駕新制7/1上路！汽車初犯重罰12萬，乘客也要「連坐罰」。（圖／記者嚴云岑攝，下同）

記者嚴云岑／台北報導

酒駕處罰新制將於7月1日實施，針對汽車酒駕初犯罰鍰，金額將從1.5萬至9萬元提高到3萬至12萬元，5年內第二次再犯，則處罰12萬元，第3次則依前次金額加上9萬元，且裁罰無上限。同車乘客也要接受「連坐罰」，裁罰金額從600至3000元不等，只有符合4項條件，才予以免罰。

交通部副司長張舜清表示，酒駕初犯原本汽機車都是裁罰1.5萬至9萬元，新法上路後機車維持不變，但汽車則大幅提高。酒駕拒檢拒測者，處罰額度也從原本的9萬元，提高到18萬元，5年內再犯者每次增加18萬元，且罰鍰累加「無上限」。

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依據道路交通安全規則第114條規定，汽車駕駛人飲用酒類或其他類似物後其吐氣所含酒精濃度達每公升0.15毫克，或血液中酒精濃度達0.03%以上，就屬酒駕範疇。

▲交通部副司長張舜清。

張舜清提到，汽車駕駛人若酒精濃度超標，可吊扣駕照1至2年，致傷者，吊銷年限則增至2至4年。不過，若因酒駕導致重傷或死亡，則可沒入車輛。

7月1日上路新制，也增加了乘客「連坐罰」，裁罰金額從600元至3000元不等，除非乘客年齡在18歲以下、70歲以上、心智障礙者，或為汽車運輸業的乘客，才予以免罰。

張舜清表示，新制上路後，也針對腳踏車、電動輔助自行車、電動自行車、三輪以上慢車等酒駕、拒檢加重處罰。酒駕裁罰金額從原定的300至600元，提高至600至1200元；拒檢金額也提高為1200至2400元。另針對大眾運輸駕駛酒駕者，處最高3倍以下的損害賠償金額。

▲酒駕拒檢、拒測初犯累犯都將重罰。

張舜清提到，本次《交通管理處罰條例》有關酒駕修法規定，將分2階段實施，第一階段為7月1日上路的酒駕加重處罰；第二階段「酒精鎖」與「酒癮防治」仍需相關配套，預定在2020年3月1日實施。

路政司科長趙晉緯表示，酒精鎖是依照歐美法規，初步蒐集相關資訊，目前已確定汽車可裝，機車則是有條件申裝，屆時子法訂妥後會一併公告。

張舜清表示，交通部除配合修法加重處罰阻嚇外，將持續採多元手段抑制酒駕，並透過宣導酒後不開車的觀念，結合社會力量，共同防制酒駕。