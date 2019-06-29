「用做的、不是用說的」　朱立倫：不開空頭支票、空喊口號

記者陳玉／台中報導

國民黨總統初選29日在台中舉辦第2場國政說明會，針對青年、社會、文化及教育等主題進行論述，前新北市長朱立倫會後受訪強調，「過去16年是用做的、不是用說的」，會將過去做的幸福進行式，轉化成全台灣的台灣未來式；同時強調「世代的正義」，不開空頭支票、空喊口號，如此一來才能獲得年輕人的認同。

▲前新北市長朱立倫強調「過去16年是用做的、不是用說的」。（圖／攝影中心）



媒體提問「今天政見會給自己打幾分？」，朱立倫表示，今天青年、社會、教育、文化的議題，這是所有爸爸、媽媽、及銀髮族都很關心的議題，自己會用16年地方首長、同時也是爸爸媽媽的心情，把過去做的「幸福進行式」，轉化為「全台灣的台灣未來式」，相信這是非常具體的行為，希望過去努力的成果，「用做的不是用說的」，可以獲得大家的支持。

另有媒體詢問「如何利用優勢為國民黨爭取青年選票？」，朱再次指出，「過去16年是用做的、不是用說的。」，另也強調一件事情就是世代的正義，不是今天開個空頭支票，或喊一個口號，年輕人不一定買單，事實上年輕人認為你在花他未來的錢。

朱表示，過去很多努力都是民間結合，或用很多的閒置空間、推動長照保險制等，都不希望花年輕人的錢，是要創造年輕人的幸福未來，才是真正的換位思考、世代融合。就如同今天的金曲獎，不論是茄子蛋的的《浪流連》或是李宗盛的《新寫的舊歌》，都能夠獲得年輕人的認同。

朱最後提，今天是兒子陪同來台中政見會，兒子一路哼《浪流連》，自己則在練唱《新寫的舊歌》，前幾天才帶兒子去聽羅大佑的演唱會，他也聽得很開心，不是每次都聽周杰倫、茄子蛋，年輕人也要聽聽我們這個世代的歌，包括李宗盛、羅大佑的歌。