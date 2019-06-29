《法官法》三讀　嫖妓法官「拿錢爽逃」5人僅1人被追120萬

▲立法院臨時會三讀通過《法官法》部分條文修正案。（圖／記者屠惠剛攝）

社會中心／綜合報導

立法院臨時會28日三讀通關《法官法》部分條文修正案，其中法官若貪汙，將會追回停職期間薪水，對象若是退休法官則剝奪退休金及退養金。基於「實體從舊，程序從新」原則，目前被送到職務法庭審理的5名司法官中，只有陳玉珍可能被追回停職期間領取的120萬元，其他4人則僥倖逃過一劫。

此次通過的《法官法》部分條文修正案中，在懲戒程序及職務法庭運作上都有修改，並強化評鑑委員會的職能，以及針對法官懲戒案件的判決引進多元觀點。

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另外，對於外界關注的「陳玉珍條款」，法官或司法院大法官貪汙行為，經有罪判決確定或經職務法庭裁判確定而受免職、撤職等懲戒處分，應繳回其停職期間所領之本俸。為使對退休或離職法官的懲戒發揮實效，在法官懲戒處分種類中，這次修法也增加剝奪退休金及退養金等款。

▲立法院臨時會三讀通過《法官法》部分條文修正案，黃國昌發言。（圖／記者屠惠剛攝）

根據《自由時報》報導，職務法庭受理監察院送來的司法官彈劾案，目前5人分別為高檢署檢察官陳玉珍（已入獄）涉貪案、台中高分院法官朱樑（停職中）嫖妓案、台中高分院法官曾謀貴（已退休）收受當事人禮品案、前桃園地院法官俞力華（已辭職）延遲辦案、台中地檢署檢察官陳隆翔認事用法違誤案。但當中只有陳玉珍在停職6年間所領的120萬元辦薪會被追回。

雖然新法可追回貪汙司法官的退休金、退養金及停職期間薪水，但僅限於新法施行後的行為，所以不適用2017年退休的曾謀貴等人。不過為了防止違法的法官被移送懲戒時「搶退」，條文規定被移送懲戒或審查者，在判決確定生效前不得申請退休。