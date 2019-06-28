法官法修正　當事人可請求評鑑司法官、延長評鑑時效

▲ 立法院臨時會通過《法官法》部分條文修正案，立法院蘇嘉全敲槌三讀過關。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

立法院28日三讀通過《法官法》部分修正條文，增加「當事人與被害人可直接請求評鑑」之機制，另外請求評鑑的當事人也可聲請調查證據、閱卷等權利。此外還延長請求評鑑的時效，職務法庭採取參審制，另外貪汙定讞的司法官，若受撤職、免職等懲戒處分，也會被追繳退休金、退養金等。

《法官法》部分修正案通過的條文，大多是司法院提出的官方版本，至於民間提出的增加外部委員人數、比例，或是放寬請求評鑑人包含法庭參與的代理人、辯護人等規定，則因為引發爭議，未能通過協商，也未能付表決。

《法官法》於2011年7月公布，施行多年以來，外界普遍認為成效不彰，由於過苛的程序及要件，造成實務上懲戒、淘汰不適任司法官的困難重重，更不斷被批評「官官相護」，讓人民失去對司法的信賴。因此改革的聲音不斷傳出，促成此次修正。

有鑑於原本的「法官評鑑委員會」的評鑑委員多為法官、檢察官、律師等法界人士，以至於「法官評鑑」機制流於形式，施行多年來並未發揮淘汰不適任司法官的功能，因此在這次的修正條文中，外界特別關注「法官評鑑」機制，這也引發爭議。

司法院提出的版本中，增加非法律人的外部委員人數，但需經司法院、法務部等機關認可，才能擔任委員；另外外部委員人數並未過半，實際上也是由法界的委員主導評鑑結果。因此立委尤美女等人提出的版本，希望外部委員由民間團體推薦，並增加外部委員比例過半數；但遭受嚴重批評，最後並未通過協商。因此這次修正案通過的版本，仍為司法院版本。

而修正案中的亮點，是當事人與被害人可直接請求評鑑，另外也保護請求評鑑人的程序權，使其可以陳述意見、聲請調查證據、閱卷等。此外，原本的請求評鑑時效為偵查終結或該審終結起算2年內提出，但因當事人在偵查或判決確定前，根本不敢得罪承辦的檢察官、法官，因此案件經常罹於時效；新法也做出修正，訴訟確定後3年內皆可提出評鑑。

另外此次修法也根據司改國是會議決議，在「職務法庭」的法官中加入外部法官，成為「參審制」。而先前貪汙司法官於停職期間，仍能領取半薪的不公平狀況，俗稱「陳玉珍條款」，這次也順利過關。