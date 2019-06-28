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G20影響日本民眾與觀光客　和食沒魚停業、垃圾箱停用

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國際中心／綜合報導

國際經濟合作論壇G20高峰會今明兩日於日本大阪召開，也因此讓日本居民怨聲載道，不只進行大規模交通管制，連東京圈車站的投幣式寄存櫃和垃圾箱都暫停使用，部分地區還停班停課，一場高峰會著實讓日本付出相當大的代價。

▼G20峰會期間，大阪部分路段封閉，市內的主要車站也遭關閉。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼G20峰會期間，大阪部分路段封閉，市內的主要車站也遭關閉。（圖／達志影像／美聯社）

據《日經中文網》報導，雖然G20高峰會於大阪舉行，但為了加強警備，使得影響擴及全國，讓民眾大嘆「在閉幕前，也只好忍耐」！以交通管制為例，從大阪開往東京、名古屋和四國等的高速巴士被迫停運或繞路行駛，像是高速巴士企業WILLER EXPRESS就在27至30日直接關閉大阪市內的車站，不只影響到日本居民，還造成訪日觀光客的不便，許多景點像是梅田天空大廈空中庭園觀景台因此配合高峰會進行關閉。

受到交通管制影響，讓日本許多料理店因交通受阻而產生食材進貨的困難，不少料理店決定於27至30日歇業。大阪府吹田市的和食店業者表示，若難以採購直接配送的鮮魚，只好放棄進貨，也無法照常營業。

除此之外，日本於東京圈主要車站等共109個車站關閉投幣式寄存櫃和垃圾箱，防止恐怖攻擊，此舉也讓民眾埋怨突然停用垃圾桶，相當不方便，也不能在車站裡吃便當了。

報導指出，由於G20高峰會期間前後都影響著交通配送貨物時間，因此恐怕還波及到已經開始舉辦中元節採買活動的商家。

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關鍵字：G20,G20高峰會,日本大阪,大阪,東京圈車站,東京圈

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