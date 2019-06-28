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川普想退《美日安保條約》？　G20安倍用一張A4紙讓他笑出來

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▲川普到大阪參加G20，與安倍晉三會談。（圖／路透）

▲ 川普到大阪參加G20，與安倍晉三會談。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

G20峰會於28、29日登場，美國總統川普（Donald John Trump）抵達大阪後，今天上午首先與日本首相安倍晉三會晤。過程中，安倍交給川普一份標題寫著「日本投資最新名單」（Japanese Investment Update）的文件，才一張A4大小的紙上，清楚列出日本近期在美國的種種投資案，讓川普看完馬上展露笑顏。

綜合CNN及路透社報導，這張紙上以簡單的圖表及簡短文字，清楚標示出日本最近有哪些公司在美國設廠，設廠的位置以及當前進度，還在標題下方以顯眼的的紅字寫到，「才短短一個月，日本就已經在美國增加了五項投資。」對於不喜歡看長篇大論的川普而言，這份文件可說是言簡意賅、一目瞭然，讓他看完馬上露出微笑，更在會後要求下屬對美媒公開這份文件的資訊。

據了解，川普在參加G20前，才向記者抱怨過考慮退出《美日安保條約》。他直言，「《美日安保條約》有所失衡，如果日本受到攻擊，美國就需要賣力向他們伸出援手，不過萬一是美國遭到攻擊，那麼日本完全不需要給予支援，他們只要打開索尼電視，靜靜看著美國被襲擊就好。」

另外，川普在會議開始前也曾提到，美日將會利用這次機會好好討論貿易、軍事，以及日本向美國採購軍備等相關議題。

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關鍵字：G20,美日安保條約,日本投資最新名單,安倍晉三,川普,大阪,日韓要聞

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