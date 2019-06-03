媽每月付2.3萬！保母和男友虐死1歲嬰「恐怖對話曝」：只會欺負我還吃手

▲杜女傳LINE給男友，「小心點…他快被我打死了…氣死。」（圖／達志／示意圖）

社會中心／綜合報導

高雄市一名杜姓無照保母和高姓男友聯手凌虐1歲男嬰，2秒內快速左右搖晃男嬰頭部14下，導致嚴重腦傷致死，如今兩人的恐怖對話也曝光，像是「我拿束線給妳～嘴塞布～手綁在後面～這樣就不會哭出聲了」、「O的，他（男嬰）就只會欺負我，還給我吃手」。二審改判高男11年10月徒刑、杜女維持3年6月徒刑。

判決指出，杜女（36歲）未領有保母證照，自2015年6月起，受託以每月1.5萬元費用（後變更為每月2.3萬元），照顧一名1歲男嬰；除每周一、每周二由家長帶回自行照顧外，其餘照顧時間均為24小時。

根據判決，高男（36歲）給男嬰吸食香菸，將煙霧吐進他的口中及臉上，對他彈射橡皮筋，還以捏臉、搖晃椅子、搖晃頭部、扳開嘴巴餵水、撥弄下巴、拉耳、抓起身體使其坐立方式不讓睡覺等。

此外，高男在辦公室以雙手抓住男嬰頭部，在2秒內快速左右搖晃高達14下，導致他左臉瘀傷、頭部外傷、大腦左顳葉及額葉交界處及右額葉底部腦挫傷、硬腦膜下腔出血、腦髓腫脹、左右眼球與視神經交界處出血等傷害，因嚴重腦傷陷入昏迷，到院時已無心跳血壓，搶救後仍不治。

▼高男和杜女聯手虐嬰，造成一條無辜小生命枉死。（圖／示意圖／翻攝pixabay免費圖庫）

這對情侶聯手施虐男嬰，還互傳LINE「分享」，杜女說「小心點…他快被我打死了…氣死」、「如果不是因為明天要帶回去，我一定把他打到半死」」、「O的，他就只會欺負我，還給我吃手」、「下手小心點喔…別被看到痕跡嘿…哈哈…我今天不小心失手打了兩次了，哈哈哈～」、「他好難打哦…都會打歪氣死…暈～」。

杜女對高男表示，「他睡了…他腳那紅紅的很明顯，幫我一下啦，看可不可以把他弄散」、「好啊…但我應該沒辦法像你玩這麼嗨吧」、「我會覺得好煩，很費我的力，很想大力揍死他，呵呵」。高男回，「我拿束線給妳～嘴塞布～手綁在後面～這樣就不會哭出聲了。」

高男辯稱，他只是對男嬰空揮而已，並沒有真的碰觸到他，他並非因此死亡；且自己只是在跟他逗著玩，對方當時也有笑著回應。杜女辯稱，她並不知悉高男的傷害行為，她與高並無犯意聯絡。

但高雄地院法官根據法醫研究所的鑑定，男嬰因頭部外傷、神經性休克死亡，死亡方式疑為「他殺」，依故意對兒童犯傷害致死罪，判高男12年、杜女3年6月；高雄高分院改判高11年10月、杜仍維持3年6月。全案可上訴。