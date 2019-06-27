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阿扁女婿趙建銘台開內線交易案　再被撤銷發回將更五審

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▲最高法院外觀。（圖／資料照／記者季相儒攝）

▲台開內線交易案，最高法院再度撤銷發回。（圖／資料照／記者季相儒攝）

記者吳銘峯／台北報導

前總統陳水扁女婿趙建銘涉及的台開內線交易案件，高等法院去年3月間更四審宣判，將趙建銘輕判3年，趙建銘父親趙玉柱輕判2年6月、併科罰金5000萬元，前台開董事長蘇德建2年。案經上訴，最高法院審理後，認為更四審判決中仍有部分事實有待釐清，因此27日再度撤銷原判決，發回高院更五審。

本案發生於2006年5月間，當時國民黨立委邱毅爆料，咬定趙建銘透過母親簡水綿炒股。檢調單位介入偵辦，查出趙建銘2005年7月間，兩度參加台北市著名日本料理「三井」宴會，包含蘇德建、游世一，以及彰化銀行高層，全都參加這兩次宴會。檢方因此認定趙建銘等人於席間獲得台開利多消息，並向彰銀達成購買股票的協議，最後依照證交法內線交易罪，對趙建銘等人提起公訴。

案件進入法院審理程序，一審將趙建銘判刑6年，趙玉柱因另涉侵占台灣省桌球協會公款，被加上1條「公益侵占罪」，總計判刑8年4月，2人均併科3千萬罰金。2007年二審判趙氏父子9年6月、7年，均併科3千萬罰金。2008年更一審將趙氏父子分別遭判刑9年、7年，均併科3千萬罰金。2011年更二審改將趙氏父子分別判刑8年6月、7年，均併科3千萬罰金。2014年更三審，趙氏父子分別遭判4年8月、4年，均併科2500萬罰金；最高法院於2015年將趙玉柱的侵占罪部分先行定讞，並依《速審法》規定，將1年2月刑期減刑為7月定讞，趙玉柱2015年底入監服刑完畢。

全案再經撤銷發回更四審，高院於2018年3月間宣判，仍依照《速審法》減刑，將趙建銘輕判3年，趙建銘父親趙玉柱輕判2年6月、併科罰金5000萬元，前台開董事長蘇德建2年、緩刑5年，寬頻房訊總經理游世一2年，併科罰金6000萬元。更四審也是歷審裁判中，刑度最輕的判決。

但全案再上訴最高法院後，最高法院審理後，認為《證券交易法》多次修正，依照刑法「從新從輕」原則，應該適用「裁判時」或「行為時」的《證券交易法》判刑，更四審判決未與詳述；另外台開公司當時處理不良債權後，可以獲利為18億元或15億元，此等重大消息更四審也未予釐清。最高法院因此認定仍有調查必要，撤銷更四審判決，發回更審。
 

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關鍵字：法律,人權,陳水扁,趙建銘,台開案,內線交易,貪汙,有罪定讞,更審

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