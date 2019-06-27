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不滿前男友糾纏女友　飛車衝撞再砍殺！無期徒刑定讞

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▲殺人命案虐待兇殺死人。（圖／視覺中國）

▲台南黃姓男子飛車撞倒情敵後，在砍殺多刀致死。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

台南男子黃永茂，不滿自己的女友遭林姓前男友糾纏，2017年間先駕車撞倒對方後，再持木工刀刺殺對方9刀致死，而後逃亡。黃男躲藏1年多後遭警方逮捕歸案，一審將黃男判刑15年，二審則改加重為無期徒刑。全案再上訴第三審，最高法院27日駁回上訴定讞。

判決指出，黃男（61歲）與凃姓女子（44歲）交往，而凃女的林姓前男友（44歲）在分手後，持續糾纏凃女。而林男為了阻擋2人交往，還檢舉黃男販毒，雙方鬧到水火不容。而本案發生於2017年6月間，當時林男又纏上凃女，要求復合，凃女拒絕，騎機車離去，但林男也騎機車在後方跟隨。

凃女隨即以Line通知黃男，黃男指示女友將對方引到台南新市區與自己會合，不久後，黃男見凃女、林經過，便開車尾隨，在空曠之地，先從後方飛車撞倒騎機車的林男，再持刀刃長約15公分木工刀下車，朝被害人胸膛等處猛刺多刀，被害人傷重不治，黃男則在行兇後逃逸無蹤，遭警方通緝。一直到去年8月間，彰化縣警方執行臨檢勤務時，無意間查獲黃男，逮捕歸案，檢方依照殺人罪嫌，將黃男、凃女2人均提起公訴。

一審法院審理後，認定本案為黃男一人所為，將他判刑15年，凃女則獲判無罪。案經上訴，二審台南高分院審理後，仍認定本案為黃男所為，考量他素行不佳，犯罪結果造成被害人死亡，損害無法回復，被害人家屬所遭受的巨大悲痛難以平復，並對社會治安有重大影響；再加上黃男未曾對被害人家屬表示歉意或悔過，至今仍未能與被害人家屬商談和解或諒解，二審在今年6月間，改將他判處無期徒刑、褫奪公權終身。

全案再上訴第三審，最高法院認為二審判決並無違誤，27日駁回上訴，黃男遭判無期徒刑確定，本案三審定讞距離二審宣判僅20天。
 

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關鍵字：法律,人權,飛車,衝撞,糾纏,前男友,最高法院,女友,無期徒刑

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