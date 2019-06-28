交友軟體不能說的秘密　交往更持久的原因要靠……

圖、文／Paktor提供

交往前能不能先上床，一直以來都是許許多多人在心中的疑問，常常聽見有不少女生認為，先上床等於就是先將自己的「籌碼」丟了，很可能會被對方認為「好追」或是「太容易」。

但你有聽過身邊多少朋友跟你表示說，他們是先發生關係然後交往的呢？根據Paktor交友軟體近期對於22到35歲年輕男女的調查中顯示，曾經在交友軟體上認識的男女，先上床後交往的比例竟然高達32%，等於是說，十對情侶裡面就有超過三對是先上床後交往的，最令人驚訝的是，不少人對「先上床後交往」這件事情所表達的態度相當坦然，並且認為，其實先上床才交往，對於長遠來說，感情或許能夠維持得更久。

床事不合，長痛不如短痛

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現代人對於「交往流程」的定義已相當多元，不少年輕人認為，在雙方有共識的前提下，可以先試試看「合不合」再決定是否交往。一名長期使用Paktor交友軟體的尋找感情對象的用戶郭小姐表示，自己的現任男友便是先「用過」才決定要交往的，因為雖然性在愛情中不是唯一，但若不合，交往之後也難以走的長遠。郭小姐表示，若是遇到不適合的，能夠快速切斷不適合的感情，也未必不是壞事。

渣男照妖鏡，上床見分曉

另一位使用者陳姓女同學也分享，其實這件事情也能讓人在感情中看彼此看得更「清楚」，若一個男生在得到女生後，便失去了激情，也明顯的不想對對方負責，這樣的男生也不適合托付一生，不如早點看清，盡快離開。

但Paktor交友軟體也提醒，其實沒有所謂「對的方式」，Paktor 建議在雙方都互相理解彼此的需求，及安全的條件前提下，再開起一段新關係，會讓男女雙方對於感情的體驗跟經營更佳健康。