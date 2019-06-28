　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

交友軟體不能說的秘密　交往更持久的原因要靠……

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼交友軟體 。（圖／業者提供）

圖、文／Paktor提供

交往前能不能先上床，一直以來都是許許多多人在心中的疑問，常常聽見有不少女生認為，先上床等於就是先將自己的「籌碼」丟了，很可能會被對方認為「好追」或是「太容易」。

但你有聽過身邊多少朋友跟你表示說，他們是先發生關係然後交往的呢？根據Paktor交友軟體近期對於22到35歲年輕男女的調查中顯示，曾經在交友軟體上認識的男女，先上床後交往的比例竟然高達32%，等於是說，十對情侶裡面就有超過三對是先上床後交往的，最令人驚訝的是，不少人對「先上床後交往」這件事情所表達的態度相當坦然，並且認為，其實先上床才交往，對於長遠來說，感情或許能夠維持得更久。

床事不合，長痛不如短痛

請繼續往下閱讀...

現代人對於「交往流程」的定義已相當多元，不少年輕人認為，在雙方有共識的前提下，可以先試試看「合不合」再決定是否交往。一名長期使用Paktor交友軟體的尋找感情對象的用戶郭小姐表示，自己的現任男友便是先「用過」才決定要交往的，因為雖然性在愛情中不是唯一，但若不合，交往之後也難以走的長遠。郭小姐表示，若是遇到不適合的，能夠快速切斷不適合的感情，也未必不是壞事。

▲▼交友軟體 。（圖／業者提供）

渣男照妖鏡，上床見分曉

另一位使用者陳姓女同學也分享，其實這件事情也能讓人在感情中看彼此看得更「清楚」，若一個男生在得到女生後，便失去了激情，也明顯的不想對對方負責，這樣的男生也不適合托付一生，不如早點看清，盡快離開。

但Paktor交友軟體也提醒，其實沒有所謂「對的方式」，Paktor 建議在雙方都互相理解彼此的需求，及安全的條件前提下，再開起一段新關係，會讓男女雙方對於感情的體驗跟經營更佳健康。

ET快訊
駕駛中風暴衝毀求婚！工程師女友遭輾亡「讓她好走」　男友：賠再
交出親子鑑定！「新莊王小姐」本名曝光　離婚10多年靠賣書養兒

關鍵字：交友軟體,Paktor

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「長島冰茶」變啤酒了！9.99%濃度不知不覺喝完　小7獨賣99元

小7最好吃鮮食是什麼？網友激推「泰式料理霸主」　一年狂銷300萬份

喝起來！限時3天第2杯只要10元　 85℃「一顆檸檬」系列飲品超解渴

一起乾杯！台啤「18天生啤酒」第2罐10元　全家限時5天手刀囤貨

開通就送50元回饋金！「家樂福錢包」儲值1千元最高可回饋21%

學雜費調漲喊卡　中華大學、樹人醫專 2.5% 教教育部不通過

防疫視同作戰　全國非洲豬瘟防疫演習蔡英文總統督軍

18名落跑空服員「記曠職」　工會：申請勞資調解

「戶戶送」湖水藍騎士登台！英國最強外送平台　挾3大優勢闖出好成績

員林「7顆火龍果」電線桿上冒出　農業處：生命力強勁

溫柔韓國美容師「剪髮大改造」　把超乖巧的小博美→泰迪熊❤

郭台銘又摃中天！手摸左胸問記者 「問你良心，有沒有做真實報導？」

激省！窮遊也能住神級民宿？ 韓國5天4夜機加酒7500元有找

韓國瑜怨「登革熱經驗沒傳承」鄉民女神黃捷怒轟沒擔當

宋仲基、宋慧喬確定離婚了！　「性格不合」2年婚破碎

帶手機被沒收！老師眾人前舉鐵鎚　「瘋狂猛砸」30支...學生目睹全崩潰

又做壞事！心虛汪躲樓梯迎接媽 想裝無辜...「狂搖尾巴」不敢下樓

板橋爆紅「手工公主風小禮服」 CP值破表全出自80歲阿伯巧手

炸毛貴賓「初登美容院」舒服到度估　美容師幫托下巴...牠：我沒睡著啊！

宋慧喬、宋仲基2年情離婚收場　童話故事只能變回憶了...

學雜費調漲喊卡　中華大學、樹人醫專 2.5% 教教育部不通過

防疫視同作戰　全國非洲豬瘟防疫演習蔡英文總統督軍

18名落跑空服員「記曠職」　工會：申請勞資調解

「戶戶送」湖水藍騎士登台！英國最強外送平台　挾3大優勢闖出好成績

員林「7顆火龍果」電線桿上冒出　農業處：生命力強勁

凌晨下班返家！他開燈見「安娜貝雄」等門嚇爆：說好母女熟睡溫馨畫面呢

故宮南院「泥土的座標—院藏陶瓷展」　看盡中國官窯瓷器收藏

遠見／世界變化太快太複雜　快樂再成新顯學

長榮罷工最快明落幕！王國材：「國父革命經歷10次失敗」盼下次成功

財訊／盧秀燕的財產申報　比韓國瑜更有「誠意」

防彈少年團「平行宇宙」故事上線　V農夫、JIMIN賣年糕挑戰演技

巡視登革熱遭婦人比「倒讚」喊：不要做秀　韓國瑜這樣回應

2萬煙火綻放！日本花火節攻略「富邦J卡」一刷搞定自助行程

桃色疑雲真相出爐…和解吳子嘉？　韓國瑜這樣回

感情變淡該bye了！專家曝「甘蔗渣v.s.晾衣」分手：你遇到哪種？

車倒栽墜入10公尺溪底人卻失蹤　業者來吊車：車主叫我來的

溫網／謝淑薇抽中下下籤　首輪對去年4強歐絲塔潘寇

搶好康！大潤發中壢店　展售桃園9處「修惜站」再生品

法官法修正　當事人可請求評鑑司法官、延長評鑑時效

金曲眾星雲集進入倒數！五月天、蕭敬騰受邀擔任頒獎人

生活熱門新聞

大叔超商煮火鍋　圍爐自備瓦斯爐

按醫院13樓電梯…阿伯「我要到..

罷工空服員被抓包已跳槽！星宇航..

嬤煮特製咖啡給日軍喝　真相驚呆

弟弟進電梯一聞：媽媽身上都是叔..

醫師曝「腳指甲正確剪法」網震驚

長榮教官喊話　內部Line訊息..

快訊／「挺空服員罷工晚會」取消..

館長PO「剪證圖」：為了國家，..

前女友玩一圈求穩定他10理由拒..

第一次辦信用卡　下秒悲劇了

蝦頭一拔「有詭異吻仔魚」專家解..

暖男買春初體驗　援交妹被搞2小..

即／長榮罷工落幕？　工會：明午..

更多熱門

相關新聞

32歲男撩「年齡不是問題」　她神回嚇跑對方

現在許多人都靠交友軟體認識生活圈以外的新朋友，常也會因此發生一些好笑的事；一名女子就利用匿名交友軟體認識一位32歲的「大叔」，還被對方溫柔喊話「年齡不是問題」，結果當她公布自己年齡時，卻看到軟體顯示「對方離開了」。網友紛紛笑噴，「翻開覆蓋陷阱卡」、「五十路正夯」、「哈哈哈哈哈哈」。

女控遭性侵毆打險死　男網友回應了

交友軟體照目測她高168／55　見本尊嚇暈！

交友軟體使用者更容易罹飲食失調

神秘男亂入蕾菈影片疑是酷炫

讀者迴響

發燒話題

味全龍 范冰冰李晨分手 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

正妹女大生遭鯊魚狠咬　分屍慘死

北檢密訊韓國瑜密友「王小姐」　她交出親子鑑定

金材昱爆秘戀李伊1年！抓包曬情侶戒

大叔超商煮火鍋　圍爐自備瓦斯爐

宋仲基「先開口離婚」爆陰謀論！

快訊／范冰冰、李晨宣布分手！　「我們不再是我們」

這4種食物「養胖癌細胞」要少吃！

千萬吊車燒爛！業者嗆駕駛：你乾脆被燒死

他被棕熊綁架1個月！變喪屍竟存活

范冰冰爆懷孕「孩子不是李晨的」！監視器拍到凸肚照

宋慧喬爆有公主病！宋仲基離婚前4個月挽救感情

按醫院13樓電梯…阿伯「我要到B3」　外送妹開門嚇壞

罷工空服員被抓包已跳槽！星宇航這樣說

爆宋慧喬閨蜜是小三！離婚後「取關造型師IG」

4歲女面前被燒死！她肉身擋火亡…緊盯愛女畫面曝光

更多

最夯影音

更多

溫柔韓國美容師「剪髮大改造」　把超乖巧的小博美→泰迪熊❤

郭台銘又摃中天！手摸左胸問記者 「問你良心，有沒有做真實報導？」

激省！窮遊也能住神級民宿？ 韓國5天4夜機加酒7500元有找

韓國瑜怨「登革熱經驗沒傳承」鄉民女神黃捷怒轟沒擔當

宋仲基、宋慧喬確定離婚了！　「性格不合」2年婚破碎

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面