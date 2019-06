為美照吞瀉藥減肥　研究：交友軟體使用者更容易罹患飲食失調

▲許多人透過交友軟體找到伴侶。(圖/達志影像/美聯社)



國際中心/綜合報導

美國哈佛大學研究人員5月31日在《飲食失調期刊》(Journal of Eating Disorders)登出文章,發現交友軟體的使用者更容易患有飲食失調,有更高機率濫用瀉藥,這些情況尤其更可能發生在女性身上。此項研究的共同作者阿爾文(Alvin Tran)認為,有些軟體的使用者會不斷審視自己的照片。

CNBC報導,這項研究針對1700多名18歲到65歲之間的美國成人展開調查,發現交友軟體使用者患有飲食失調的機率,比起沒有使用的人高出2.7到16.2倍;在女性身上又特別明顯,她們有高出2.3到26.9倍的機率,會自我催吐、禁食、使用減肥藥或瀉藥等。

哈佛公共衛生學院研究員指出,透過網路尋覓伴侶的男性,較有可能採用不健康的方式來減重,包括服用藥物等。共同作者阿爾文來自耶魯醫學院,他認為,這些使用者會不斷評估別人的照片與簡介,同時也會仔細查看自己的檔案;雖然交友網站能促進社交活動,但也可以帶來歧視、羞辱身材的行為。

