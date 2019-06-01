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為美照吞瀉藥減肥　研究：交友軟體使用者更容易罹患飲食失調

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▲▼Tinder,交友軟體,約砲,App,約會。（圖／達志影像／美聯社）

▲許多人透過交友軟體找到伴侶。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國哈佛大學研究人員5月31日在《飲食失調期刊》（Journal of Eating Disorders）登出文章，發現交友軟體的使用者更容易患有飲食失調，有更高機率濫用瀉藥，這些情況尤其更可能發生在女性身上。此項研究的共同作者阿爾文（Alvin Tran）認為，有些軟體的使用者會不斷審視自己的照片。

CNBC報導，這項研究針對1700多名18歲到65歲之間的美國成人展開調查，發現交友軟體使用者患有飲食失調的機率，比起沒有使用的人高出2.7到16.2倍；在女性身上又特別明顯，她們有高出2.3到26.9倍的機率，會自我催吐、禁食、使用減肥藥或瀉藥等。

哈佛公共衛生學院研究員指出，透過網路尋覓伴侶的男性，較有可能採用不健康的方式來減重，包括服用藥物等。共同作者阿爾文來自耶魯醫學院，他認為，這些使用者會不斷評估別人的照片與簡介，同時也會仔細查看自己的檔案；雖然交友網站能促進社交活動，但也可以帶來歧視、羞辱身材的行為。

研究發現，透過媒體的描述，使得大眾對於美感產生不切實際的認知，會導致有害的飲食習慣。阿爾文提到，普遍男性會想要偏瘦或肌肉發達的身材，女性則想變得苗條。

調查進行的期間為2017年10月到同年的12月，研究人員詢問受試者，過去1年是否有採取不健康的減肥方式，像是催吐、禁食等，並比較出約會軟體使用者與他人的差別。

事實上，隨著科技的發達，約會軟體也變得越來越普遍，常見的包括Tinder、Bumble、Match與Coffee Meets Bagel等。一項2017年的研究發現，Tinder的使用者對於自己的臉、身體有較低的滿意程度。

阿爾文觀察到，一些軟體的開發者已注意到相關問題，正尋求解決方式。他認為，軟體上的霸凌行為必須被正式，業者要找出策略，讓使用者處於更安全的環境。

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關鍵字：交友軟體,身材,飲食失調,北美要聞

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