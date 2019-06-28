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台東總體競爭力躍居全國第三　饒慶鈴：路還很長持續努力

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▲台東總體競爭力躍居全國第三，饒慶鈴表示，路還很長要與縣府團隊持續努力。（圖／記者王兆麟翻攝，資料照片，下同）

台東總體競爭力躍居全國第三，饒慶鈴表示，路還很長要與縣府團隊持續努力。（圖／記者王兆麟翻攝，資料照片，下同）

記者王兆麟／台東報導

《遠見雜誌》2019年縣市總體競爭力大調查結果出爐，台東縣總體競爭力排名全國第3，僅次於首善之都台北市及新竹市，台東小縣甚至在治安、公共安全與消防等面向得到全國第1，拿下2座榜首，地方財政面向則大躍進從去年第16名進步到今年第2名。此次調查結果顯示出臺東縣在過去幾年逐漸打下穩固基礎，各評比面向多有進步。


《遠見雜誌》公布2019年縣市總體競爭力大調查結果，包含經濟就業、教育文化、環保與環境品質、治安、公共安全與消防、醫療衛生、生活品質與現代化、地方財政及社會福利等九大面向，以統計數據加上日前公布的縣市長施政滿意度調查中民眾對於八大面向的滿意分數綜合評比。台東縣總體競爭力從去年第5名爬升至第3名，在公共安全與消防、治安2個面向一如往常穩坐全國第1。

縣長饒慶鈴表示台東縣人口少，只要做好預防宣導工作達到有效嚇阻犯罪，並強化偵查能量，就能減少犯罪率、提升破獲率；也因為台東縣幅員廣大，緊急救護的能力是守護鄉親生命的最後一道防線，所以台東縣積極向中央爭取經費充實消防設備，年底將在南迴地區成立第3支高級救護隊，全縣成立達7個高級救護隊、搭配智慧科技使台東成為韌性城市，就是要保護鄉親免於災害的影響。

▲台東總體競爭力躍居全國第三，饒慶鈴表示，路還很長要與縣府團隊持續努力。（圖／記者王兆麟翻攝，資料照片，下同）

饒慶鈴上任甫滿7個月，不論在網路聲量、滿意度民調以及競爭力評比都獲得不錯評價。

此外，調查結果顯示台東縣在地方財政面向大躍進，從去年第16名進步到全國第2名，主因是觀光產業大放異彩進而帶動整體房地產交易，加上落實地方稅催繳的作業，使得地方稅收大增，縣府自籌財源成長，台東縣的財政控管政策相當健全，也符合饒慶鈴「觀光領航」的政策導向及預期目標。

饒慶鈴表示，此次總體競爭力調查顯示出台東縣的實力不容小覷，雖然經濟就業排名持平，但是因為縣府極力推動熱氣球嘉年華、鐵人三項、國際衝浪公開賽等大型國際活動，更延伸觀光效應、深化旅遊質感，主打躺馬路賞最美星空、部落深度旅遊以及台東慢食食農等旅遊商品，使得各面向連動升級、進化，她說這正是她所期待縣政推展的正確方向，就是要建立「台東品牌」的信賴度，未來的路還很長，要與縣府團隊、地方業者共同持續推進、努力。

在社會福利面向，台東縣雖然名次下降來到全國第3，被台北市及新竹市超前，但以中央統籌分配款最少、人口組成社會弱勢比例較高的條件來看，台東縣的社會福利也算是表現亮眼，屢有創新作為展現縣府照料高齡者、獨居老人、跨世代家庭等的決心，包含聚福食堂、社區關懷據點、部落文化健康站、長青學苑、友善托嬰托育中心，並且開發應用科技TT-Volunteer志工媒合平台充實志工人力，社會福利工作才能不間斷，時刻暖心服務。

饒慶鈴雖然上任甫滿7個月，不論在網路聲量、滿意度民調以及競爭力評比都獲得不錯評價，隨著縣政的推動，普遍民眾漸能感受到台東縣城市發展的競爭優勢。

饒慶鈴說未來她會秉持「開放、整合、創新」的三大原則，逐一面對台東發展所面臨到的難題，要讓台東縣的偏鄉翻轉更踏實、讓台東縣民更有自信的大聲說「我是台東人」！

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