護理師為何不罷工爭取權益？　她嘆「放不下責任」：會有罪惡感

▲護理師陳綠。（圖／翻攝自陳綠臉書）

網搜小組／綜合報導

桃園市空服員職業工會罷工進入第9天，勞資糾紛尚未解決，也引發大眾對於其他職業罷工的討論。護理師陳綠就在粉絲團表示，罷工2字說起來簡單，但是許多崗位上的同仁就是放不下這個責任；即使為了爭取自己的權益而罷工，她可能還是會因此產生罪惡感。

「護理師不能罷工，就算福利差、錢也少，也不可能罷工要求上層加薪。」陳綠昨日在臉書表示，進入職場後，本來很多工作就和想像中的有所不同，護理師的工作不只是打針發藥而已，「一個班我們要發藥、打紀錄、掃廁所、幫忙擦屎換尿布、管路照護，然後又開始發藥打抗生素，每一床給藥時間都不一樣，開始準備出院病人，又是打紀錄。」

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除此之外，她表示護理師時不時還要身兼修電視和修床的角色，抽血回來後也要打紀錄，交班完不知不覺就已經超過下班時間，中間還要應付病人和家屬抱怨，因此他們的臉色總是沒那麼好看，「因為在思考等一下要怎麼做比較有效率。」

▲陳綠看護理師罷工 。（圖／翻攝自Facebook／陳綠の人生奇幻旅程）

貼文一出，許多人都留言說「辛苦了」、「突然覺得自己的職業超偉大，我們delay下班是常有的事也沒加班費，我們是責任制，領的薪水輪三班也沒空姐多」、「近日家父住院能感受護理人員的辛苦，真的很忙，對您們致上最誠摯的敬意」。

不過「台灣護師醫療產業工會」創會理事長陳玉鳳也在下方留言說，其實護理人員是可以罷工的，他們也有權利要求改善薪資福利。

對此陳綠則回應道，罷工2字聽起來簡單，她也知道工會可以協助他們爭取權益，然而即便護理師可以罷工，但是基於道德感和責任感，很多人還是不敢放下病人不顧，或是可能因此產生罪惡感，「他就是不敢，那不敢是不是就衰到他，其他罷工的人工作都要丟給他來做。」

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