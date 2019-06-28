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長榮喊話「留一盞燈，等妳回家！」　再釋善意推簡訊專案

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▲長榮空服員罷工第八天，南崁公司升起「回家吧」氣球溫情喊話。（圖／記者林敬旻攝）

▲長榮空服員罷工第八天，南崁公司升起「回家吧」氣球溫情喊話。（圖／記者林敬旻攝）

生活中心／綜合報導

長榮空服員罷工邁入第9天，桃空職工已於昨（27）日提出完整訴求調整並送勞動部，長榮航空空服本部則在今(28日)發內部信，向罷工的空服員喊話，「留一盞燈，等你回家」。

空服本部28日再度釋出善意，發出名為「回家專案」的內部信，信件中表示，將會在28日上午發出手機簡訊，預告「一呼百應」的時間，請有意願回來值勤的空服員們在收到簡訊時回傳「1」我要回家，並表示只要提出取回三寶的申請書，班表就會從「STI」罷工代號改為「空白班」，而只要取回三寶之後，就會再立即更改為「無薪事假」。

信件中更溫馨喊話，「我們要告訴你，疼惜你的家一直都在，而且跟你只有一步的距離」強調只要結束罷工，公司將會明確地保護願意回家的人，不會有被懲處、被要求寫悔過書、被記曠職的情況發生。

內部信全文：

請繼續往下閱讀...

親愛的，今天看到大門口紙板上的標語，從「看不到回家的路」換成「我想回家，回一個疼惜我的家」，我們要告訴你，疼惜你的家一直都在，而且跟你只有一步的距離。

仍在帳篷裡輪值的你，卸除表面的堅強後，心中是否也曾暗自思索：
*當初說好的「只投不罷」呢？
*怎麼直播協商才第一條就罷工了呢？
*已經談了20次的團協，為何無法回應記者追問日支費150怎麼來的？
*團結晚會幹部上高台事件，有考慮過社會觀感和會員的感受嗎？
*工會律師說『罷工就像火車對撞，大不了玉石俱焚』，玉石俱焚是我要的嗎！

知道你是重義氣的，但又氣自己投下贊成票，讓自己和好伙伴跳上這台失控的火車，更氣的是，現在才看清，遙控這列火車的人，並不是都在車上！

有人告訴你，你若回家，沒有工會保護的你，會被記曠職，會被懲處，會被要求寫悔過書、切結書.... 別怕！那都是有心人士的造謠，曠職、懲處、寫悔過書通通都不會發生。

現在，我們要更明確地保護願意回家的你，只要你完成下列步驟，我們會把班表上的「STI」code 改為「CL無薪事假」。有關優待機票福利，公司會依出勤貢獻度再做考量。

請你跟我這樣做：
1.6/28上午請留意手機簡訊預告「點燈回家專案」一呼百應的時間
2.收到一呼百應時請按「1」我要回家
3.請於2019/06/28 23：59前，把你向工會要求取回三寶的申請書照片，註明工會告知取回日期，上傳至ad1@evaair. com信箱，或是Line、team＋、messenger給任何一位正在服勤、你信賴的教官或空服管理部的主管。完成上傳後，班表「STI」code將暫掛「空白班」。
4.取回三寶第一時間請立刻至DC報到正式歸隊，班表暫掛「空白班」將改為「CL無薪事假」。

留一盞燈，等你回家。

空服本部 敬上

▼長榮罷工現場，空服愛的抱抱時間。（圖／記者范綱儀攝）

▲▼長榮罷工進度第八日，空服愛的抱抱時間。（圖／記者范綱儀攝）

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關鍵字：長榮罷工,長榮航空空服員,空服員罷工,罷工,長榮航空,等你回家

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