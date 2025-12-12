上海松江工地傳挖出銀元　民眾蜂擁「淘寶」...有人現場600元直接賣

記者魏有德／綜合報導

上海松江區車墩鎮近日傳出有工地疑似挖出大量銀元，引發民眾湧入現場「淘寶」，有人甚至當場以600元人民幣（約2654元新台幣，下同）轉賣。根據現場民眾拍攝的影片顯示，多人帶著鐵鍬、探測儀連夜挖掘，場面混亂。警方與文管部門到場後制止並封控現場，是否真的出土銀元仍待官方調查確認。

▲上海松江區一處工地疑似發現銀元，吸引不少民眾前往淘寶挖掘。（圖／翻攝微博，下同）

《環球網》報導，多名上海網友近日發布影片稱，車墩鎮一處施工地疑似挖出銀元，引來數十人聚集挖掘。畫面顯示，現場有治安人員維持秩序，但仍有民眾持鐵鍬挖坑，也有人拿著探測儀搜尋，甚至站在坑邊吃飯。夜間仍有多人打著燈光持續挖掘，一旁可見警車到場。

有目擊者稱，疑似已挖出上千枚銀元，該處原為一座老宅；另一名住在附近的居民表示，部分民眾現場挖到後直接以600元售出，買家當場收貨。他也表示，事發地點就在路邊，而非封閉空地。多名網友稱事件發生於12月10日下午至深夜，位置接近北閔路。

車墩鎮政府回應稱，警方當晚已到場勸離人群，是否出土銀元仍在調查。車墩派出所民警則提到，事件將上報，由相關負責人統一回應。

松江區文旅局進一步透露，文管部門於10日晚接報後趕赴現場處置，公安與綜治力量也已到場維持秩序，並於凌晨2時左右完成封控。至於是否出土銀元，相關人員不願透露，僅表示現場已被保護。

文旅局相關人士指出，銀元屬文玩類古錢幣，需要經鑑定確認，文管部門主要負責不可移動文物的保護，後續情況將通報上海博物館等單位，並視情況發布官方說明。