賣糕點被開單！她暖心幫付1200元　伯伯「一拿出證件」真相超意外

▲長輩，老人（示意圖／取自免費圖庫Pexels） 

▲黃大米常幫助長輩。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

知名作家黃大米日前發文分享，她長期拿回收物給某個伯伯，直到她某次發現，伯伯的家門口居然停了一輛賓士；她還曾有次看到老伯伯被開單，她拿出1200元幫忙，結果老伯伯拿出證件的同時，她發現錢包內竟有很多張千元鈔票。這樣的經驗就讓她有所感觸，「酒店妹騙客人」那招真的有用。

黃大米在臉書粉專上發文表示，她長期拿回收物給某個伯伯，但有天，她卻發現對方的家門口停了輛賓士。她當時詢問伯伯，車子是不是他們家的？結果伯伯頓時呆住，好幾秒說不出話，最後才說那是別人借停的。但從那之後，她就把多數的回收物轉贈給另位婆婆，只留少數給伯伯，因為她覺得伯伯已經可以自立自強。

黃大米接著說，有次她在捷運站口看到老伯伯在賣糕點，接著撞見警察開紅單。黃大米當下便拿出1200元，要讓伯伯繳罰單，但沒想到，當老伯伯拿出證件時，她才發現皮夾內竟放了超多千元鈔票。因此她就心想，自己是不是根本不需要幫忙老伯伯。

黃大米說，這樣的經驗，就讓她發現「酒店妹騙客人」那招真的有用，當酒店妹妹說自己家裡窮、把錢都拿回給家裡，恩客可能就會很想幫忙這位孝順的妹妹；但如果妹妹是說，自己就是覺得酒店比較好賺，恩客大概就不會多掏錢幫忙了。因此她也下結論，就是示弱很重要，如果炫耀自己很強，就得不到幫助了，借力使力才能得到最多助力。

媽媽整理衣服送無家阿嬤！真相網笑翻

知名作家黃大米在臉書上分享，她日前詢問媽媽，是否有不要的外套，可以送給無家的阿嬤？結果幾天後，媽媽便整理出很多衣服出來，讓她覺得很感動，豈料，當她打開紙袋後，才明白媽媽是在幫別人斷捨離。貼文曝光後，引起網友討論。

一次就捐1000萬！有錢阿姨「都有1共同點」

買1股台積電「按成1張」　半年後賺65萬了

不會孤單？她曝「一個人旅行的好處」爆共鳴

被人借錢「怎麼婉拒」才不尷尬？她教1招

黃大米

