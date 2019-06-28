快訊／挺空服罷工晚會取消！工會：有人挑釁、明投票決定去留





▲空服員工會上午宣布，挺長榮空服員罷工晚會取消。（圖／記者林敬旻攝）

生活中心／綜合報導

長榮空服員罷工來到第9天，桃園空服員職業工會原本規劃今（28日）天晚上於台北長榮海運前舉辦「挺長榮空服員罷工晚會」，讓支持空服員的家屬、民眾、旅客的聲援力量被看見，但工會稍早表示，因昨日發布活動之後，有人留言挑釁，怕這些人到現場造成晚會活動有狀況，「因此臨時決議取消晚會」。

桃園市空服員職業工會今（28日）19時至21時，預計要在長榮海運（台北市民生東路二段166號）前舉辦「挺長榮空服員罷工晚會」，讓支持空服員的家屬、民眾、旅客的聲援力量被看見，工會預估將有700人左右出席。

至於為何不在罷工主場的桃園南崁舉辦？桃園市空服員職業工會副秘書長周聖凱受訪時表示，場地附近非常小，要來公司門口參加活動不太容易，希望讓民眾更理解他們的訴求，預計有700人左右到場參與，南崁場地還是會在，確切出席名單要確認後才會公布。

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另外，工會在26日證實做出決定，將會在6月30日、7月1日，2天內，將參與罷工的2000多位會員，依照分配的6組輪班人員，依序投票，來決定是否繼續罷工與否；並持續進行小組討論，將八大訴求下修調整，6月27日公布了訴求4大方向調整，包含不再堅持禁搭便車條款、不再堅持勞工董事、不堅持調整日支費，而東京、北京航線增加過夜月份，完整訴求已提供勞動部，長榮方面則在研議中。雖然協商日期尚未確定，勞動部、交通部都認為事情往好的方向發展。

