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柯P「國家主權意識都是屁話」掀戰火　郭台銘：民進黨跟蔡英文更該質疑

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▲郭台銘參觀孫運璿紀念館。（圖／記者林敬旻攝）

▲郭台銘臉書28日針對柯文哲「屁話論」議題發文。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

台北市長柯文哲日前為了「雙子星開發案」審查5個月仍被否決，開嗆「國家願景、國家主權意識，在我看來都是屁話」引發社會各界輿論。對此，郭台銘競選辦公室28日表示，柯市長用屁話與國家主權意識連結，當然是發言不當，但綠營也沒資格去質疑柯市長，民進黨或總統蔡英文更應被質疑

郭台銘臉書粉絲團28日晚間發文，內容談到柯文哲市長「雙子星開發案」議題，「柯市長用屁話一詞與國家主權意識連結，當然是發言不當，但綠營也沒資格去質疑柯市長」、「因為不管是民進黨或總統蔡英文長期模糊的中華民國的主權意識，更應被質疑。」

新聞稿表示，蔡英文上台後，即使是在中華民國國慶的場合，也很少提中華民國，「不是直接講台灣，就是說『這個國家』」、「請問滿口捍衛主權的蔡英文，是否應該先清楚表態，她經常說的『這個國家』到底是哪個國家、她和她的黨要捍衛的主權，又是哪個國家的主權？」、「身為中華民國總統，如果對捍衛中華民國憲法與主權的態度長期模糊不清，又有何立場去質疑柯文哲的國家主權意識『屁話論』。」

▲媒體請郭台銘為韓國瑜打分數，郭氏幽默回應：在人家地盤，別見縫插針 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲ 郭台銘堅持，對岸必須尊重中華民國存在的事實，並在這一事實上互相尊重、和平發展。（圖／記者吳奕靖攝）

郭台銘認為，1912年成立的中華民國，至今仍在台灣屹立不搖，依據中華民國憲法，國家主權包括中國大陸及台澎金馬，目前治權則限於台澎金馬，中華民國主權獨立無庸置疑，與一九四九年才建國的中華人民共和國沒有隸屬關係。所以郭台銘才會堅持，「九二共識、一中各表」，重點是「各表」，我們講的一中，就是指中華民國，若無各表，就沒有「共識」可言。

郭台銘堅持，對岸必須尊重中華民國存在的事實，並在這一事實上互相尊重、和平發展，做為「永遠的中華民國派」，郭台銘的國家主權意識清晰，明確捍衛中華民國憲法及主權，絕不會如蔡英文及民進黨，只是假借中華民國的招牌，其實是想搞台獨借殼上市的把戲。

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關鍵字：郭台銘,郭董,2020總統大選,房產雲,國家主權,屁話論

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