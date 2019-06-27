快訊／彰警月收色情業者2-6萬元　晚間聲押禁見獲准

▲劉姓巡佐（穿黑衣）涉嫌包庇色情行業，晚間被收押。（圖／議員賴清美提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

和美警分局大霞派出所劉姓巡佐疑似投資理容院涉貪遭檢舉，廉政署、彰化縣調站鎖定後，26日上午10時30分許，搜索劉姓巡佐辦公桌櫃及租屋處，並查扣相關物證，因觸犯貪汙治罪條例，被檢調帶回約談，認為犯罪嫌疑重大，有滅證、勾串及逃亡之虞，於27日下午向地院聲請羈押禁見，夜間8時45分許裁准羈押。

本署獲報，本轄某派出所劉姓員警疑有包庇色情業者及收受賄賂情事，特指派檢察官莊佳瑋指揮法務部調查局彰化縣調查站偵辦。於26日時機成熟，檢察官莊佳瑋、林士富、蔡勝浩指揮彰化縣調查站及本署專案組檢察事務官，搜索劉姓員警及色情業者之住所、辦公處所、營業場所等處，並傳喚、拘提相關人等到案說明。

經調查發現，劉姓員警利用職務機會，將警方擴大臨檢勤務之時間及對象，事先向長期配合之2家色情業者通風報信，使之得以規避查緝，並以插乾股方式朋分盈餘，做為包庇之對價，而收受色情業者交付之賄賂，每月2、3萬元至5、6萬元不等。

▲劉姓巡佐涉嫌插乾股投資理容院，縣議員賴清美在臉書說去年就給過機會。（圖／翻攝賴清美臉書）

檢察官訊問後，認劉姓員警涉犯刑法第231條第2項之公務員包庇他人犯圖利容留性交及猥褻、同法第132條第1項之公務員洩漏關於中華民國國防以外應秘密之消息、貪污治罪條例第7條、第4條第1項第5款之有調查職務之公務員違背職務收受賄賂等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有滅證、勾串及逃亡之虞，於27日下午向彰化地方法院聲請羈押禁見，檢察官莊佳瑋親自蒞庭，法院於夜間8時45分許裁准。