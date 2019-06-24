快訊／500人夜圍虐童案保母住處「撒冥紙、丟雞蛋、放鞭炮」！警民激烈衝突

▲民眾包圍虐童案保姆住家，警民發生衝突。（圖／Facebook／冠廷往事，以下同）



地方中心／綜合報導

台中市傳出1歲女童遭郭姓保母虐待的案件後，台中網友23日發起「包圍保母家」的行動，要求郭女「出來面對！」並希望警方對郭女「進行羈押」，一度聚集多達500人。警察到場後，現場有民眾放煙火、按喇叭鳴笛、撒冥紙、放鞭炮，甚至有3人丟雞蛋。警方最後依社會秩序維護法，將3名丟雞蛋的民眾送辦。

1歲女兒慘遭郭姓保母虐待成重傷，造成顱內出血、腦神經斷裂，21日晚間緊急送醫開刀救治，現在還躺在加護病房，昏迷指數3，「連親寶貝女兒都要很小力」，醫生擔心可能終生半邊癱瘓。

FB粉專《冠廷往事》23日晚間發起「包圍保母家」的行動，夥同同伴前往台中市太平區，包圍郭姓保母住家的樓下，並大喊「出來面對」。警方得知消息後，立刻趕往現場，並勸民眾離場。

▼民眾包圍虐童案保姆住家，有3人因砸蛋被警方送辦。



警方到場後，民眾情緒一度相當激昂，要求警方立刻對郭姓保母「進行羈押」。不過，陳俊彥無奈表示，「目前看來，她（女嬰）受重傷，但（保母）涉嫌重不重大，要等事情圓滿調查清楚，由檢察官來做判斷。」

隨著時間愈來愈晚，警、民雙方也不斷聚集。晚間10點左右，台中市警察局刑事警察大隊偵一隊長陳俊彥要求，民眾應立即解散。不過，群眾情緒過於激昂，有人開始放煙火、按喇叭、鳴笛，甚至有3位民眾丟出雞蛋，引發警民衝突。

對於警民爆發衝突的案件，太平分局發布文章指出，警方將對案件進行秉公偵辦。新聞稿全文如下：

劉姓男子於本(23)日晚間即在社群網站臉書「協心臨時粉絲團」貼文「台中虐童褓姆案」號召全眾前來特定地址要求檢警須對涉案保姆羈押，否則將不予離開甚而鼓燥群眾衝入社區找涉案當事人。

對於劉男與廣大網友關注此幼童受虐案、表達關切，警方表示體諒。惟過程中，劉男無視於偵查隊長、社區主委等多次誠意婉言相勸(此自直播內容可見)，猶執意要求檢察官表態立即羈押。本分局對此行為嚴正聲明，本案已報請檢察官指揮，檢警方一切依照法定程序秉公偵辦。

國有國法、家有家規，刑案偵辦有其嚴格法定流程，囿限於本分局因刑案偵查不公開規定下，無法細述說明案情及偵辦進度，且須維護現場社區絕大多數民眾作息權益及現場秩序，面對劉男模糊焦點及仍號召群眾至現場聚集，並於過程中再有施放鞭炮、丟擲物品行為，客觀認為已失其陳情本意。

衡此，本分局在民主法治規範下，不容放任脫序，當場依法制止帶案調查，為澄清視聽，特以本新聞稿說明。

台中1歲女嬰疑遭虐…4分之3腦損壞！母悲「救活也是植物人」同意拔管器捐

台中虐童致重傷！網友「怒圍保母住處」：出來面對 警方急到場滅火

快訊／保母虐童重傷「民眾遭警抓入管理室」 網友高喊：警察打人！