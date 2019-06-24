快訊／保母虐童重傷「民眾遭警抓入管理室」　網友高喊：警察打人！

▲台中網友發起「包圍保姆家」行動，有民眾被警察抓入管理室中。（圖／Facebook／冠廷往事）



地方中心／綜合報導

台中市傳出1歲女童遭郭姓保母虐待的案件後，台中網友23日發起「包圍保母家」的行動，要求郭女「出來面對！」並希望警方對郭女「進行羈押」。警方到場後，現場發生警民推擠的情況，民眾高喊「警察打人！」甚至有現場民眾被警察強制抓入保母住處管理室的情況。

1歲女童慘遭郭姓保母虐待成重傷，造成顱內出血、腦神經斷裂，21日晚間緊急送醫開刀救治，現在還躺在加護病房，昏迷指數3，「連親寶貝女兒都要很小力」，醫生擔心可能終生半邊癱瘓。

FB粉專《冠廷往事》23日晚間發起「包圍保母家」的行動，夥同同伴前往台中市太平區，包圍郭姓保母住家的樓下，並大喊「出來面對」。警方得知消息後，立刻趕往現場，並勸民眾離場。

▼現場民眾高喊「警察打人」。（圖／翻攝自Facebook／冠廷往事）



民眾指出，因為郭女的丈夫是警察，若沒有立刻進行羈押會「很難讓人放心」。對此，台中市警察局刑事警察大隊偵一隊長陳俊彥則說明，目前已對嫌疑人做出「限制出境」的處分，羈押要等到檢察官調查後，才能進行聲請。

陳俊彥稱，目前已對父母供詞、保母供詞、案發現場的證據進行採集，若（郭女）真的涉案重大，那麼（警方）會有進一步動作。

陳俊彥與檢察官聯絡過後說明，「檢座也很關心你們，絕對會給你們一個公道。」保母住家大樓的住戶無奈表示，民眾的聲音太大，會吵到附近鄰居，「我們明天也要上班，小孩明天也要上課！」

警方支援到場後，現場一度發生警民推擠的情況，甚至有現場民眾放沖天炮、高喊「警察打人！」此外，FB粉專《冠廷往事》用來直播的手機疑似被搶走，直播一度中斷。

陳俊彥指出，由於時間已超過10點，應立刻解散。此外，現場還發生民眾被警察抓入郭姓保母住處的管理室中的情況。警方在現場拿大聲公呼籲，「這個案子已交由檢察官，請大家相信檢察官會做最公正的調查，不要影響居民，希望大家互相尊重互相體諒，早點回家休息。」