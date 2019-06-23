台中虐童致重傷！網友「怒圍保母住處」：出來面對　警方急到場滅火

▲台中1歲女童遭虐待引發網友包圍保母住處，警方到場滅火。（圖／翻攝自Facebook／冠廷往事）



記者柯振中／綜合報導

台中市傳出1歲女童遭郭姓保母虐待的案件後，台中網友23日發起「包圍保母家」的行動，要求郭女「出來面對！」並希望警方對郭女「進行羈押」。對此，台中市警察局刑事警察大隊偵一隊長陳俊彥到場滅火稱，羈押需要由檢察官來聲請，「檢方會給社會大眾一個交代」。

1歲女兒慘遭郭姓保母虐待成重傷，造成顱內出血、腦神經斷裂，21日晚間緊急送醫開刀救治，現在還躺在加護病房，昏迷指數3，「連親寶貝女兒都要很小力」，醫生擔心可能終生半邊癱瘓。

FB粉專《冠廷往事》23日晚間發起「包圍保母家」的行動，夥同同伴前往台中市太平區，包圍郭姓保母住家的樓下，並大喊「出來面對」。警方得知消息後，立刻趕往現場，並勸民眾離場。

▼台中女童疑似遭保母虐待。（圖／翻攝自爆怨公社）



警方到場後，民眾情緒一度相當激昂，要求警方立刻對郭姓保母「進行羈押」。不過，陳俊彥無奈表示，「目前看來，她（女嬰）受重傷，但（保母）涉嫌重不重大，要等事情圓滿調查清楚，由檢察官來做判斷。」

▼許多網友要求郭姓保母出來面對。（圖／翻攝自Facebook／冠廷往事）



對於警方的答案，民眾解釋稱，因為郭女的丈夫是警察，若沒有立刻進行羈押會「很難讓人放心」。對此，陳俊彥則說明，目前已對嫌疑人做出「限制出境」的處分，羈押要等到檢察官調查後，才能進行聲請。

陳俊彥稱，目前已對父母供詞、保母供詞、案發現場的證據進行採集，若（郭女）真的涉案重大，那麼（警方）會有進一步動作。

陳俊彥與檢察官聯絡過後說明，「檢座也很關心你們，絕對會給你們一個公道。」此外，保母住家大樓的住戶無奈表示，民眾的聲音太大，會吵到附近鄰居，「我們明天也要上班，小孩明天也要上課！」

網友看完後憤怒回應，「保姆出來面對」、「台中人動起來」、「別傻了，保姆怎麼會出來，一定在家裝死的阿」；不過，也有人希望能夠體諒員警，「根據了解，分局已有說明，已蒐集相關事證，全案移請地檢署偵辦，定會查明真相，還給家屬公道，大家還是保持冷靜」、「應該交給斯法機關調查，冷靜為先」、「是啊，我也強烈支持司法主持公道」。

▼有人指出，偵查隊長已經說得很詳細，希望大家冷靜。（圖／翻攝自Facebook／冠廷往事）

