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社會 社會焦點 保障人權

武生公演淋浴間性侵少女團員　「覺得我好髒」害她輕生險喪命

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▲▼家暴,暴力,受虐,性侵,昏迷,下藥,昏睡。（圖／翻攝pixabay）

▲林男趁與歌仔劇團出國表演時，性侵少女演員，被判刑4年半。（圖／翻攝pixabay，下同）

記者劉昌松／台北報導

原本在念大學的林姓學生，2017年隨國內歌仔劇團到新加坡公演時，藉口要借沐浴乳，硬闖同劇團未成年少女團員的淋浴間，不顧少女喊「不要」，把她抱起壓在牆上性侵得逞，少女當晚傳LINE請朋友在台灣報警，稱「好噁心」、「我覺得我好髒」，回台後還自責到想服藥自殺，所幸沒有成功。士林地院審理後，26日依對少年強制性交罪，判林男有期徒刑4年半。

▲桃園市徐姓男子去年4月邀女性友人參觀新房，竟霸王硬上弓性侵挨告。（示意圖／Pixabay）

檢方起訴指出，林男在歌仔劇團中主要擔任武生角色，2017年8月間，他跟劇團到新加坡展開為期12天的公演，全程都住在在當地宮廟旁的貨櫃屋，須借用宮廟設施盥洗，全團返台前晚，林男因此有機會和團少女演員在相鄰的淋浴間洗澡。

沒想到林男趁機藉口要借沐浴乳，在少女打開小小門縫遞出淋浴間的當下，闖入淋浴間，把少女抱起來，壓制在牆上性侵得逞。林男坦承少女當時有推開他並喊「不要」，但辯稱，他和少女互有好感，且少女事後回台，還跟他一起去看電影、看表演，並非受害的樣子。

▲桃園市17歲少女去年8月提告父親與祖父在其就讀小學期間先後性侵與強制猥褻，並提出醫院驗傷單佐證，桃檢以受性侵期間未報警或告知親友，也未提出積極佐證，事隔8年才提告，難認有具體犯行，偵結不起訴處分。（示意圖／免費圖庫pxhere）

少女則反駁，和林男根本是在新加坡之行才認識，且少女當晚就傳LINE請台灣友人報警「我被劇團的大哥哥硬上」、「我快死了」、「好噁心」、「幹」、「我覺得我好髒」；對於和林男出遊一事，少女解釋因為自己心理情緒上的問題，覺得沒有必要影響到與林男的友情，但最後承受不住自責，試圖服藥自殺來逃避。

法官認為，少女第一時間表達出羞憤交加的情緒，事後反覆回想、夢見創傷經歷等情形，與一般實務上性侵害被害人於案發後所生反應相符，認定林男違反少女意願，依對少年強制性交罪，將林男判刑4年半。

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關鍵字：歌仔戲,劇團,出國表演,性侵,淋浴間,自殺,強制性交

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