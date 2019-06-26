快訊／胡睿兒夜店撿屍案求緩刑不成　二審遭判2年

▲胡睿兒性侵案二審獲輕判。（圖／記者楊佩琪攝）

記者吳銘峯／台北報導

男團Under Lover成員胡睿兒被控性侵案，一審遭判刑2年，打算拚緩刑免入監的胡睿兒上訴，二審高等法院26日宣判，高院仍認定他犯下「乘機性交罪」，考量他已經與被害人40萬元達成和解，犯後深表悔悟，但因被害人要求，所以仍不宣告緩刑，仍判刑2年。可上訴。

Under Lover是於影音網站發跡的男子雙人團體，團員為胡睿兒與楊琳。2人都是花蓮阿美族人，胡睿兒少年時遷居臺北，在花蓮服役期間認識楊琳，一起作音樂，2010年起開始在網路深耕，2012年胡睿兒因與玖壹壹團員「洋蔥」合作的《癡情的男子漢》爆紅，成為知名的網路歌手。2015年正式發行首張實體專輯。

但初嘗走紅滋味的胡睿兒，2016年9月間又與當時的女友「蛇姬」林采緹涉及吸食大麻，遭到法辦。壞事仍未結束，2018年6月間胡睿兒在台北東區夜店，藉酒意將一名女子帶到樓梯間性侵，女方提告，胡睿兒一開始否認犯案，辯稱是酒後的一夜情，而且只是愛撫，並未真正發生性交。但全案越演越烈，胡睿兒遭檢方起訴後，一審法院審理期間認罪，並賠償被害人40萬元達成和解；但被害人仍向法庭陳述，不希望胡睿兒得到緩刑。一審因此依照乘機性交罪，將胡睿兒判處有期徒刑2年，不得緩刑。此時胡睿兒也與林采緹結婚，並生下一子。

案經上訴，高等法院審理期間，胡睿兒認罪，但因遭法院下封口令，無法說明案情。而高院2次開庭期間，胡睿兒面對記者詢問，侃侃而談。提到與老婆林采緹的感情，他曾笑著嘆了口氣「我做錯事情，她對我懷恨在心。」他說自己只能盡最大努力，能做到最好的事情盡量做，讓老婆多休息「能我多抱的時候，我多背的時候，我盡量做。」遇到家庭日，也跟雙方家長們一起出遊，增加感情。

全案於26日二審宣判，仍將胡睿兒判刑2年。可上訴。胡睿兒先前受訪時就表示，對判決結果坦然接受，因為該負的責任就要負。他也說老婆林采緹支持他的決定，「非常，她就覺得我就該這樣做啊！不管未來會怎樣，該負的責任就是負。不管今天對你是好的，或是要入監，我不會說不要入監，那都是我的命。假如我要入監，我就是去入監；假如不用入監，我就是要好好把這個家撐起來！沒有什麼其他的選擇。」

