餵催情藥！貴州孤兒院遭爆「養幼兒滿足客戶性慾」　官方嚴查回應了

▲畢節市、凱里市的幼兒學校日前爆料進行幼兒性交易。（圖／翻攝《新京報我們視頻》，下同）

大陸中心／綜合報導

貴州畢節市、凱里市的幼兒學校近日被爆出「違法交易」；爆料者稱，某幾間孤兒院遭到有心人士賄絡，收下重金之後，養幼兒來滿足客戶的性慾。不過消息一傳出，有網友比對發現，爆料者所提供的照片有一部分為舊照。目前警方已成立專案小組，嚴查案情真假。

微博知名電視劇博主「鵝組兔區爆料」日前轉載網友「VictoriaGuy 」的訊息；多張聊天截圖中的對話顯示，有成年男子集體到專門收留幼兒的孤兒院及幼兒園性侵，甚至還餵小孩吃催情藥，涉及的範圍包括貴州畢節市、凱里市。其中，有張照片中的男客戶稱，「這是一門生意」，他甚至每年花10億在做這事。

▲爆料者稱，孤兒院養幼兒來滿足客戶性慾。

除此之外，男客戶還表示，戀幼是特別燒錢的事，「每次去到那裡，就是跟小孩在床上做那事，而且其他的叔叔也分不同的小床，跟不同的小孩。」他還說，「什麼福利院？說白了，就是個妓院。」

▲▼男客戶對話內容。（圖／翻攝微博）

這些消息曝光後，震驚社會，甚至在微博被瘋狂轉載。不過，有網友發現，在爆料者所Po的照片中，有一部分都是舊照。根據新京報報導，記者事後透過搜尋，發現這些圖片來源混亂，而且截圖的部分內容並不涉黃。

針對此事，目前警方已介入調查，發現，在網上發布該消息的人是一位黔西縣的外地人。此外，貴州省民政廳官方今日也在微博發布通報稱，已對畢節市民政部門9所兒童福利院、黔東南州6所兒童福利院、設有兒童部的5所社會福利院進行調查，但並未發現有網路上所說的情況。

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▼官方已發布通報。（圖／翻攝微博「貴州民政」）