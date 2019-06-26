從腰開始摸…新竹男「凍未條」翻牆　專挑年輕妹伸狼爪

▲新竹市陳男闖民宅庭院，對年輕女子伸出狼爪。（示意圖／Pixabay）

記者孫于珊／新竹報導

新竹市一名陳姓男子「精蟲衝腦」，為了洩慾，竟於1月15日晚間跟蹤一名20歲年輕女子，並闖入她家伸出狼爪，一手摀住女子嘴巴，一手從腰間一路摸到私密處，女子嚇得尖叫反抗！陳男性侵得逞後便迅速逃離。女子隨後立即報警，警方已將陳男移送新竹地方檢察署檢察官偵查起訴。

起訴書指出，陳男當晚10時40分許，騎乘重型機車尾隨女子至新竹市牛埔路的住處後，便擅自翻牆進入女子住處的庭院內，然後先以左手摀住女子嘴巴，再以右手撫摸她的腰部、臀部，並往下掐其下體約2秒，期間女子不斷尖叫掙扎，陳男性侵得逞後即翻牆離去。女子母親聽到自己尖叫聲，往2樓陽台查看時，只見陳男翻牆跑走的身影。

警方調閱監視器循線查獲陳男，經查發現，陳男先前即以類似手法犯下強制猥褻案件，被處有期徒刑6月。法官認為，陳男行為的惡性及危險性均屬重大，應予嚴懲！但念在陳男有坦承犯行，並提出診斷證明稱罹患強迫症等一切情狀，依累犯強制猥褻罪量處有期徒刑7月，又累犯侵入住宅附連圍繞之土地罪，處有期徒刑2月，得易科罰金1000元折算一日。全案可再上訴。

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