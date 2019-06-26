脫鞋爬窗擦了腳再偷走5萬9　檢警盯上鞋面「一排白」逮賊

▲張姓男子破壞美甲店的門窗鎖後，脫鞋爬進店內行竊。（示意圖與本案無關／取自pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

台北張姓男子2018年間，破壞1處位於2樓的美甲店門窗鎖後，脫下鞋子爬進去，先把自己的腳擦乾淨再開始行竊，偷走店內現金5萬9千元，特殊的潔癖舉動引起檢警注意，從監視畫面看出拖鞋鞋面上有一排白字，且消瘦的張男雖戴著帽子，露出耳朵的耳骨較為上突，張男見賴不掉，伏首認罪，被法院判刑9月。

▲竊嫌脫下的鞋子鞋面上，有一排白色字樣，經比對確認與張男的拖鞋吻合。（示意圖／記者劉昌松攝）

檢警查出，張男有竊盜前科，2018年7月才剛出獄，9月29日晚上接近11點，他鎖定台北中山北路上一間位在公寓2樓美甲店，戴著帽子、穿上手套，先用螺絲起子破壞2樓美甲店的休息室門窗，再爬進美甲店內，把店長放在抽屜裡的現金5萬9千元一掃而空，受害店長隔天上班發現錢不見，立即報警。

檢警調閱店內與路上監視器，發現張嫌行蹤過程怪異，竟然脫了鞋子爬進店家後，還先把自己的腳擦乾淨才開始繞場行竊，警方先是根據車牌找到張嫌，但張嫌打死不認，還自願接受搜索，讓警察翻拍螺絲起子等可能的犯罪工具。

▲檢警還發現竊嫌的耳朵耳骨比一般人上突，和張男外貌特徵相符。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

就在竊案陷入膠著的同時，檢察官靈機一動，仔細觀察畫面發現，雖然張嫌刻意壓低頭戴的帽子，遮掩面目，但露出的耳骨明顯比常人上突，且他脫下的拖鞋鞋面上，有一排白色印刷字體，經警方比對監視畫面與張嫌提供拍攝的物品，果然連手套樣式都十分吻合。

檢察官據此將張男依強制竊盜罪嫌起訴後，張男到了法庭上發現檢警蒐證齊全，只能伏首認罪、坦承行竊，台北地院考量他是累犯，將他判刑9個月，並宣告沒收行竊所得9萬5千元。可上訴。

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