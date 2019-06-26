車伕被控「驗貨」性侵3少女判無罪　法官：只有女方說法

▲3名少女指控被車伕性侵，車伕竟被判無罪。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者鄧木卿／台中報導

台中市一名43歲張姓應召站車伕，9年前媒介3名少女性交易，但都被少女指控在接客前，以「驗貨」為由性侵得逞，張某去年因通緝到案，法院傳喚少女出庭作證，盡管少女指證歷歷，最後卻判處張某無罪，理由竟是僅憑女方單一口供，無法定罪。

2010年7月間，台中警方在多家汽車旅館和賓館，查獲3名分別是15歲（小A）、16歲（小B）和17歲（小C）少女與男客性交易，收費3千至5千元不等，少女們被社工安置後，陸續透露被張姓車伕性侵得逞的過程。

小C說，2010年5月，她被叫去張某住處，被強壓到床上性侵；同年6月，小A也說，張以要當第一個客人為藉口，強壓住她雙手性侵得逞；7月，小B也面臨同樣理由，被張某以驗貨為藉口，強脫她衣服性侵，又以教她使用保險套、如何按摩男客為由，在浴室再次性侵及口交。

張某得知少女被抓後開始逃亡，去年6月經通緝到案，張坦承媒介性交易，但否認性侵，辯稱都徵得3女同意。

法官再次傳喚3女到案陳述，小C翻供說，時間太久不記得；小A和小B仍是餘悸猶存，指證歷歷，最後，媒介未成年性交易部份，法官判處張某8年10月，併科22萬元；性侵部份，則是無罪，理由是檢察官沒有提供其他佐證，僅靠女少單一口供指控，不能成為有罪唯一證據。